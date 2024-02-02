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Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.02.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Emeklilerin ek zammının belli olmasının ardından gözler ikramiyelere çevrildi. Ek zamlı maaşlar hesaba yatmadan emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gündemde. Peki emekli ikramiyesine zam ne kadar olacak?

Memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı ise 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Seçim öncesi emekli maaşlarına yeni bir ek zam geleceği konuşulurken bir iddia da emekli ikramiyesi aylıkları için geldi. Hükûmetin Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeleri de artırmaya hazırlandığı öğrenildi. AKP kaynakları zam için şubat sonu ve mart ayının ilk haftasını işaret etti.

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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesinden sonra, bu konuda atılacak ilk adım bayram ikramiyeleriyle ilgili olacak.

Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı konusunda farklı rakamlar konuşuluyordu. Hükûmet cephesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde emeklilere bayramlarda ödenen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, bu konuda hem hükûmette de hem AK Parti’de bir konsensüs oluşmuş durumda. Ekonomi yönetimi ile de emekli ikramiyelerinin artırılması konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

Diğer yandan bayram ikramiyelerinin artırılması için TBMM’den kanun çıkması gerekiyor. AK Parti kaynakları, mahallî seçimler sebebiyle şubat sonu veya martın ilk haftasından itibaren Meclis çalışmalarına ara verileceğini, eğer bir artış olacaksa, bayram ikramiyeleriyle ilgili kanun teklifinin bu tarihten önce Meclis gündemine gelebileceğini kaydetti.

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