Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

Memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı ise 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Seçim öncesi emekli maaşlarına yeni bir ek zam geleceği konuşulurken bir iddia da emekli ikramiyesi aylıkları için geldi. Hükûmetin Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeleri de artırmaya hazırlandığı öğrenildi. AKP kaynakları zam için şubat sonu ve mart ayının ilk haftasını işaret etti.

