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Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 Emekli zam farkları ne zaman verilecek?

11.07.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş farklı, enflasyon rakamının açıklanmasından sonra merak konusu oldu. Binlerce emekli zam farklarının ne zaman ödeneceği sorusunun yanıtını arıyor. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla beraber yılın ilk 6 ayı için emeklilere yapılacak zam oranı da netleşti. Milyonlarca emeklinin gözü, 2021 yılındaki emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı sorusuna çevrildi. Peki 2021 emekli zam farkları ne zaman ödenecek?

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasından sonra 2021 yılının ilk 6 ayı için enflasyon zam oranı da belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş farkları oranının da netleşmesiyle, maaşlara ne zaman zam yapılacağı da merak konusu oldu. Zam oranının belli olmasıyla beraber emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin yanı sıra, geriye dönük ödemeler de hesaplandı. İşte, emekli maaş farkları ödeme detayları…

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

2021 yılının ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda, memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. İlk 6 aylık enflasyon oranının 8,45 olarak açıklanmasının ardından bu orana yüzde 5,45'lik enflasyon farkı da eklendi. Buna göre; sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8.45 oldu.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

Emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
SSK emeklileri, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Bu sene maaşların Kurban Bayramı’ndan önce yatıp yatmayacağı ise bilinmiyor. Normalde emeklilerin maaş alma günleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor.
Buna göre; 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlara her ayın 18'inde, 5 olanlara her ayın 19'unda, 3 olanlara her ayın 20'sinde alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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