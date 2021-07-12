Emekliler temmuz ayında hem zamlı maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Maaş ve ikramiyelere ilişkin müjde 5 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Peki Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram parası ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...