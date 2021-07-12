Emekliler temmuz ayında hem zamlı maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Maaş ve ikramiyelere ilişkin müjde 5 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Peki Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram parası ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kabine Toplantısı düzenlendi. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ifadeleri arasında emeklilere müjde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere bayram ikramiyesinin ve zamlı maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ikramiyelerin, SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da ödeneceğini söyledi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bahsi geçen tarihlerde bin 100 TL olan emekli ikramiyesi emeklilerin hesabına yatacak.
ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği açıklandı.
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