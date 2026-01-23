Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste...

Emekli maaş promosyonu vatandaşın ihtiyaçlarını giderebildiği bir ek kazanç olduğu için oldukça yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildikten sonra bankalar promosyon yarışına girdi. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte birçoğu 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan cazip kampanyalar...
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası’na taşı Emeklilere 24.000 TL’ye varan promosyon Kredi kartı aidatı: Yok Günlük faiz: Var Diğer banka ATM’lerinden nakit çekim: Ayda 2 ücretsiz
Emekli maaşını QNB’ye taşı
31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü EFT / Havale: Ücretsiz Tanışma faizi: %42,50 Günlük faiz: Var
Maaşını Yapı Kredi’ye taşı 30.000 TL’ye varan emekli promosyonu EFT / Havale: Ücretli / Ücretsiz En yüksek faiz oranı: %44,00 Günlük faiz: Var
Albaraka Türk müşterisi ol
Emeklilere 32.000 TL’ye varan promosyon EFT / Havale: Ücretsiz Kredi kartı: Aidatsız
Emeklilere özel 27.000 TL’ye varan promosyon EFT / Havale: Ücretsiz En yüksek faiz oranı: %40,75 Günlük faiz: Var
Okuyucu Yorumları 0 yorum