Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste...

Emekli maaş promosyonu vatandaşın ihtiyaçlarını giderebildiği bir ek kazanç olduğu için oldukça yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildikten sonra bankalar promosyon yarışına girdi. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte birçoğu 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan cazip kampanyalar...