Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste...

En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildikten sonra tüm bankalarda emekli maaş promosyonu oranları değişti. Büyük bir pazar olan emekli maaşları için müşteri kazanmak isteyen bankalar maaş promosyonlarını artırıyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte birçoğu 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan cazip kampanyalar...

Cansu Akalp

Emekli maaş promosyonu vatandaşın ihtiyaçlarını giderebildiği bir ek kazanç olduğu için oldukça yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildikten sonra bankalar promosyon yarışına girdi. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte birçoğu 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan cazip kampanyalar...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste... G1

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası’na taşı Emeklilere 24.000 TL’ye varan promosyon Kredi kartı aidatı: Yok Günlük faiz: Var Diğer banka ATM’lerinden nakit çekim: Ayda 2 ücretsiz

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste... G2

Emekli maaşını QNB’ye taşı

31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü EFT / Havale: Ücretsiz Tanışma faizi: %42,50 Günlük faiz: Var

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste... G3

Maaşını Yapı Kredi’ye taşı 30.000 TL’ye varan emekli promosyonu EFT / Havale: Ücretli / Ücretsiz En yüksek faiz oranı: %44,00 Günlük faiz: Var

ALBARAKA TÜRK BANKA PROMOSYONU

Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste... G4

Albaraka Türk müşterisi ol

Emeklilere 32.000 TL’ye varan promosyon EFT / Havale: Ücretsiz Kredi kartı: Aidatsız

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaş promosyonu oranları değişti! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte o liste... G5

Emeklilere özel 27.000 TL’ye varan promosyon EFT / Havale: Ücretsiz En yüksek faiz oranı: %40,75 Günlük faiz: Var

