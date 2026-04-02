İstanbul trafiğini rahatlatacak dev projede sona gelindi! 8 şeritli otoyol için geri sayım...

İstanbul trafiğini rahatlatacak 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir Otoyolu projesinde çalışmalar hız kazandı. 2027 yılında açılması planlanan 8 şeritli otoyol, Bahçeşehir ile 5. Levent arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya kadar indirecek. Sanayi bölgelerindeki ağır vasıtaları şehir içi trafiğine girmeden transit ağa bağlayacak olan proje, Mahmutbey Kavşağı'ndaki yoğunluğu minimize ederken Sazlıdere Köprüsü ile bölgenin yeni lojistik koridoru olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Kesimi olan Nakkaş-Başakşehir Otoyolu projesinde çalışmalar tüm hız kesmeden devam ediyor. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 45 kilometre uzunluğa ulaşacak olan dev proje, tamamlandığında İstanbul’un kronikleşen trafik sorununa neşter vuracak.

BAHÇEŞEHİR İLE 5. LEVENT ARASI 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

İstanbul’un batı yakasındaki trafik yoğunluğunu minimize etmek amacıyla projelendirilen otoyol, 4 şerit gidiş ve 4 şerit geliş olmak üzere toplam 8 şeritli devasa bir kapasiteyle hizmet verecek. Projenin en dikkat çekici hedeflerinden biri ise ulaşım sürelerini radikal şekilde düşürmek. Yol kullanıma açıldığında, Bahçeşehir’den yola çıkan bir sürücünün yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede 5. Levent’e ulaşması öngörülüyor.

ŞEHİR İÇİNE GİRMEDEN TRANSİT GEÇİŞ

Proje, sadece binek araçlar için değil, İstanbul’un lojistik yükü için de kritik bir öneme sahip. Özellikle Hadımköy ve çevresindeki büyük sanayi bölgelerinden çıkan tır ve ağır vasıta araçlar, şehir içi trafiğine girmeden doğrudan otoyol ağına bağlanabilecek.

Bu durum; Mahmutbey Kavşağı ve Ispartakule Geçişinde büyük rahatlama sağlayacak. Öte yandan Başakşehir gibi İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde büyük bir rahatlama meydana getirecek. Devam eden çalışmaları ve devasa viyadük ve yollar havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde Başakşehir’in tam ortasından geçen yol viyadük ve evlerin görüntüsü büyük dikkat çekiyor.
