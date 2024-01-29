FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı: Emekliler dikkat, ‘Zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli..!’

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı: Emekliler dikkat, ‘Zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli..!’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
29.01.2024 07:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı düzenlemesi Meclis’ten geçti. Ek zam ile en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu zam oranı memur, SSK ve Bağ-kur emeklisi için yüzde 49,25’e yükseltildi. Milyonlar seçim öncesi emekliye ek zam gelir mi? diye merak ederken seçim öncesi iddialara bir yenisi daha eklendi. Fatih Altaylı emekli maaşı ek zam için hem tarihi hem de oranı açıkladı. ‘Seçim yaklaştıkça emeklilere zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli’ dedi.

Ek zam ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 49,25’e çıkarıldı, en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Karar Meclis’ten geçerken ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak devreye alınacak yeni emekli maaşı zammı düzenlemesi onu takip eden hafta itibarıyla tüm Bağ-Kur SSK emeklilerinin hesaplarına geçecek. Memur emeklileri ise maaş farklarını almaya başladı.

Keşfet

Yapılan tüm bu artışlar milyonlarca emekli tarafından yetersiz bulmuştu. Ancak yaklaşan Mart ayındaki yerel seçimler öncesi emekliye 4 bin TL seyyanen zam, en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

FATİH ALTAYLI’DAN İDDİALI EMEKLİ ZAMMI ÇIKIŞI

FATİH ALTAYLI’DAN İDDİALI EMEKLİ ZAMMI ÇIKIŞI

Gazeteci Fatih Altaylı da yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti’nin İstanbul Adayı Muray Kurum ve Ankara Adayı Turgut Altınok emekli maaşı zammı için verdiği vaatleri değerlendirdi. ‘Seçim yaklaştıkça emeklilere zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli’ dedi.

“YÜZDE 30-40 ZAM YAPILABİLİR”

“YÜZDE 30-40 ZAM YAPILABİLİR”

Yüzde 49,25’lik zammın ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının emekliler arasında yetersiz bulunduğunu vurglayan Fatih Altaylı şunları dile getirdi:

“Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor.

Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime 1 hafta kala yüzde 30 yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Seçime iki ay kala iki parti yükselişte!

Seçime iki ay kala iki parti yükselişte!

Fatih Terim çılgına döndü! Yunan polisi müdahale etti

Fatih Terim çılgına döndü! Yunan polisi müdahale etti

Akaryakıta zam yağmuru, motorine 9 günde gelen 3 zam kontak kapattırdı

Akaryakıta zam yağmuru, motorine 9 günde gelen 3 zam kontak kapattırdı

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"

Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"

O lokantalar artık yok! 2 yılda binlercesi kapatıldı

O lokantalar artık yok! 2 yılda binlercesi kapatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.