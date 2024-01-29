Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı: Emekliler dikkat, ‘Zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli..!’

Yapılan tüm bu artışlar milyonlarca emekli tarafından yetersiz bulmuştu. Ancak yaklaşan Mart ayındaki yerel seçimler öncesi emekliye 4 bin TL seyyanen zam, en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.