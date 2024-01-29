Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı: Emekliler dikkat, ‘Zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli..!’

Ek zam ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 49,25’e çıkarıldı, en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Karar Meclis’ten geçerken ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak devreye alınacak yeni emekli maaşı zammı düzenlemesi onu takip eden hafta itibarıyla tüm Bağ-Kur SSK emeklilerinin hesaplarına geçecek. Memur emeklileri ise maaş farklarını almaya başladı.
Yapılan tüm bu artışlar milyonlarca emekli tarafından yetersiz bulmuştu. Ancak yaklaşan Mart ayındaki yerel seçimler öncesi emekliye 4 bin TL seyyanen zam, en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı da yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti’nin İstanbul Adayı Muray Kurum ve Ankara Adayı Turgut Altınok emekli maaşı zammı için verdiği vaatleri değerlendirdi. ‘Seçim yaklaştıkça emeklilere zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli’ dedi.
Yüzde 49,25’lik zammın ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının emekliler arasında yetersiz bulunduğunu vurglayan Fatih Altaylı şunları dile getirdi:
“Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor.
Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime 1 hafta kala yüzde 30 yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın.