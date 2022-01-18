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Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı yattı mı?

18.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maaş farklarının ne zaman yatacağı hem memurlar hem de emekliler tarafından merakla bekleniyor. Yapılan araştırmalar neticesinde maaş farklarının ne zaman yatırılacağı belli oldu. Zam oranları geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. Gelen bu açıklamaların ardından zam farkının ne zaman yatırılacağı da belirlendi. Peki 2022 emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Emekli maaşı zam farkının ne zaman yatırılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde zam farklarının ve zam oranlarının belirlenmesi ile dikkatleri üzerine çeken başlık, bu farkların ne zaman yatırılacağı sorusu ile gündemde yerini aldı. Özellikle memurlar ve emekliler tarafından merak edilen konu, en düşük emekli maaşını da gündeme getirdi.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Ayşegül Kahvecioğlu’nun sunmuş olduğu verilere göre emekli maaş farkı, memur maaş farklı ve en düşük emekli maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlendi. Memurlara ise yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Böylece memurların ve emeklilerin en çok merak ettikleri konular yanıtlarını bulmuş oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINDA GÜNCEL VERİLER NELER?

EMEKLİ MAAŞLARINDA GÜNCEL VERİLER NELER?
Emekli maaşlarında özellikle en düşük emekli maaşları ve emekli maaş zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu. En düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlenirken, emekli maaş zam farkı da ilgililerin sorularını yanıtladı. SSK emeklilerinin maaş zam farkı 17 – 26 Ocak tarihleri arasında yatırılacak. Bağ- Kur emeklilerinin zamlı maaşının ise 25 – 28 Ocak tarihleri arasında yatırılacağı duyuruldu.
Sunulan teklifin tüm maddelerinin kurul toplantısında değerlendirilmemesi ve daha geniş zamana yayılması beklenen sürenin de değişmesine zemin hazırladı. Oluşan zam farklarının 15 Ocak tarihinde yatırılması amaçlanmış ve bunun için çalışmalar hızlandırmıştı.
Fakat kurul toplantısında teklifin son 8 maddesinin değerlendirilmesinin 18 Ocak Salı gününe bırakılması beklenen tarihleri de biraz daha erteledi. Böylece 18 Ocak Salı günü görüşülecek olan diğer maddelerin ardından beklenen tarihlerin de değişiklik gösterdiği açıklandı.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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