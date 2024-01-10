Emekli maaşında zam hesabı değişti: Büyüme farkı gündemde, en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Memur emeklisi ve SSK- Bağkur emeklilerinin arasındaki zam farkı ek zam beklentisi oluşturdu. SSK ve Bağkur emeklisine 9 aylık büyüme ortalamasıyla ek zam yapılması da gündemde.



