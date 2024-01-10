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Emekli maaşında zam hesabı değişti: Büyüme farkı gündemde, en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

10.01.2024 08:34 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur emeklisi ve SSK- Bağkur emeklileri arasındaki zam oranda makas açıldı. SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam beklentisi ortaya çıktı. Emekliler için hangi formüller masada, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Memur emeklisi ve SSK- Bağkur emeklilerinin arasındaki zam farkı ek zam beklentisi oluşturdu. SSK ve Bağkur emeklisine 9 aylık büyüme ortalamasıyla ek zam yapılması da gündemde.

Keşfet

9 AYLIK BÜYÜME ORTALAMASI

9 AYLIK BÜYÜME ORTALAMASI

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,56’lık enflasyon farkına ek olarak 2023’ün 9 aylık büyüme ortalaması olan yüzde 4,7 oranında ilave zam yapılması gündemde. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'den 11 bin TL'ye çıkarılması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.

TASLAK ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ

TASLAK ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ

Edinilen bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarının üzerinde istişarelerini sürdürdüğü taslak çalışmada sona gelindi. Ekonomi yönetimi, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak olan yüzde 37,56’lık zammı daha üst bantlara çekmek için çalışmalara başladı.

EN DÜŞÜK AYLIKTA YÜZDE 46,6’LIK ARTIŞ

EN DÜŞÜK AYLIKTA YÜZDE 46,6’LIK ARTIŞ

Taslak çalışmada, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’den 11 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik formüllerin gündeme geldiği öğrenildi.

YÜZDE 4.7'LİK İLAVE ZAM

YÜZDE 4.7'LİK İLAVE ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yüzde 37,56’lık enflasyon farkına ek olarak 2023’ün ilk 9 aylık büyüme ortalaması olan yüzde 4,7 oranında ilave zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu formüle göre düzenleme yapılması halinde en düşük aylık alan emeklileri yüzde 46,6 oranında, diğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 42,27 oranında zam almış olacak. Maaş zammının hayata geçirilebilmesi için Meclis’e yasal düzenlemenin getirilmesi gerekiyor. Son olarak ise Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

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