Emekli maaşları için iki formül masada: Taban sınırı yükseliyor! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK, Bağkur ve memur emeklilerin zammı netleşecek. Emekliler enflasyon farkına ek refah payı alıp alamayacağını açıklamalardan takip ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" yanıtıyla kapıları kapatmadı. Temmuz zammı için bakanlık da çalışmalara başladı. İki formülün öne çıktığı konuşulurken en düşük emekli maaşı için de rakam ortaya çıktı.



