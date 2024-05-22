Emekli maaşları için iki formül masada: Taban sınırı yükseliyor! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK, Bağkur ve memur emeklilerin zammı netleşecek. Emekliler enflasyon farkına ek refah payı alıp alamayacağını açıklamalardan takip ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" yanıtıyla kapıları kapatmadı. Temmuz zammı için bakanlık da çalışmalara başladı. İki formülün öne çıktığı konuşulurken en düşük emekli maaşı için de rakam ortaya çıktı.
Emekli maaşlarında taban aylığın yükseltilmesi ve refah payının artırılması için çalışmalara başlandı. Maaş zammında esas alınan kök aylık enflasyon oranında artırılması konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.
Refah payı bilmecesi devam ederken en düşük emekli aylığının da 10 bin TL'de kalmaması konusunda mutabakata varıldığını belirtilirken kök aylıkları 8 bin TL ve altında emekli kök aylığı olan emeklilerin zamdan yararlanabilmesi için taban maaş sınırının yükseltileceği dile getiriliyor.
Enflasyon farkının yanında ek iyileştirme çalışmaları kapsamında iki formül gündemde. Masadaki ilk formül refah payı olacak. Refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranının eşitlenmesi bekleniyor.
Memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranları yükseltilebilecek.Her iki formül de emeklilerin zam oranını eşitleyecek.