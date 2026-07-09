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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zamları netleşti. Milyonlarca emekli, dul ve yetim de maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Bazı hak sahiplerine 13 bin 500 liraya kadar ödeme yapılması bekleniyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler
Cansu Çamcı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları kesinleşti. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte memur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ödemeleri gündeme geldi. Ödemelerin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi ödeme takvimini açıklaması bekleniyor.

13.500 LİRAYA KADAR YATIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Hesaplamalara göre memur emeklileri, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yüzde 6,09 oranındaki maaş farkı ödenecek. Alınacak tutar, kişinin maaşına ve aylık bağlanma oranına göre değişecek.

Bu kapsamda bazı hak sahiplerinin hesaplarına 13 bin 500 liraya kadar maaş farkı yatırılması öngörülüyor. Ödeme tutarları, herkes için aynı olmayacak ve aylık miktarına göre farklılık gösterecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL ye kadar ödeme alabilirler 1

SGK'NIN ÖDEME TAKVİMİ BEKLENİYOR

Enflasyon farkının kesinleşmesinin ardından milyonlarca kişi, maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Ödemeler için SGK'nın resmi ödeme takvimini duyurması gerekiyor.

Kurumun açıklamasının ardından maaş farkları, hak sahiplerinin banka hesaplarına belirlenen takvim doğrultusunda yatırılacak.

ÖDEMELER TEMMUZ SONUNDA BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz dönemde Ocak-Haziran aylarına ilişkin maaş farkları 23 Ocak 2026 tarihinde ödenmişti. Bu yıl Temmuz-Aralık dönemine ilişkin fark ödemelerinin de benzer şekilde temmuz ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

Resmi takvimin açıklanmasının ardından ödemeler, maaş gruplarına göre kademeli olarak hesaplara aktarılacak. Böylece emekli, dul ve yetimler temmuz ayı içinde enflasyon farkından kaynaklanan ek ödemelerini alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Memur emekli
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