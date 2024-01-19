FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşlarına ek zam sonrası gözler o detayda: Maaşlarda denge nasıl sağlanacak?

Emekli maaşlarına ek zam sonrası gözler o detayda: Maaşlarda denge nasıl sağlanacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.01.2024 07:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Ek zammın ardından SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki makas kapanmadı, peki emeklilerin maaş dengesi nasıl sağlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ek zam sonrası emeklilerin maaşlarında denge sağlanamazken uzmanlar temmuz ayındaki artışta dengenin sağlanacağı görüşünde.

Keşfet

Yüzde 5'lik ilave zamma kavuşan emekli yeni maaşını hesaplamaya başlarken emekliler arasındaki maaş dengesinin nasıl sağlanacağını uzmanı anlattı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu da maaş düzenlemesi için mesaiye başladı.

SSK ve Bağkur emeklisi ek zamlı maaşına şubat ayında kavuşuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu yasa teklifi için mesaiye başladı. Enflasyon tahminlerine göre maaş dengesi de işte böyle sağlanacak. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak. Emekli memurlar da ocak ayında toplu sözleşme zammı aldıkları için enflasyonunun yüzde 15'i aşan kısmından yararlanacaklar SSK ve Bağkurlular temmuzda yüzde 24 alırken emekli memurlar yüzde 18.6'da kalacak...

Show TV Ana Haber'e katılan uzman isim şunları kaydetti:


"Örneğin aralık ayında maaşı 15 bin lira olan bir kişi bu ay ocak ayında 20 bin 635 alacak. Ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kez maaşı yüzde 42.57 üzerinden hesaplanacak bu kişiye daha sonra 750 lira fark ödenecek."

En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Kök aylığı 6 bin TL olanların maaşı da böyle hesaplanacak:

Öncelikle yüzde 37.57'lik zamma göre hesaplanacaktı 8254 lira çıkacaktı, ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kez yüzde 42.57'lik zamma göre hesaplanacak 8554 lira çıkacak

Bu kişiye 1746 liralık fark ödenerek 10 bin TL tamamlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
maaş ek zam emekli
En Çok Okunan Haberler
Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! İlk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! İlk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu

Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

1.3 milyon TL'lik kabanlar yok sattı, reyon boş kaldı!

1.3 milyon TL'lik kabanlar yok sattı, reyon boş kaldı!

Emekliye ek zam önergesi kabul edildi

Emekliye ek zam önergesi kabul edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.