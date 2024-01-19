Emekli maaşlarına ek zam sonrası gözler o detayda: Maaşlarda denge nasıl sağlanacak?

En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Kök aylığı 6 bin TL olanların maaşı da böyle hesaplanacak:

Öncelikle yüzde 37.57'lik zamma göre hesaplanacaktı 8254 lira çıkacaktı, ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kez yüzde 42.57'lik zamma göre hesaplanacak 8554 lira çıkacak

