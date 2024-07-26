Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkından yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31 zam oranına hak kazandı. Önceki yıllarda emekli maaşlarına refah payı da eklenirken bu yıl yalnızca en düşük emekli maaşı için düzenleme geldi. Hal böyle olunca emekliler de ek ödemeleri takip etmeye devam etti. Temmuzda yeni maaşların belli olmasıyla bankalar da düğmeye bastı. Listeler güncellendi, emekli promosyonu arttı. Bazı bankalarda promosyon miktarı 24 bin TL'ye yükseltildi.