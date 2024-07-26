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  4. Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı

Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 09:18
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Milyonlar emeklinin temmuz ayıyla birlikte alacağı zamlı maaşlar kesinleşti. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilirken emekliye seyyanen zam ve refah payı da rafa kalkınca emekliler ek ödeme fırsatı olarak emekli promosyonlarına yöneldi. Bankalarda da yarış kızıştı, promosyonlar 25 bin TL'ye dayandı. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, DenizBank, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası'nın güncel emekli promosyonları ne kadar? İşte banka banka güncel liste

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkından yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31 zam oranına hak kazandı. Önceki yıllarda emekli maaşlarına refah payı da eklenirken bu yıl yalnızca en düşük emekli maaşı için düzenleme geldi. Hal böyle olunca emekliler de ek ödemeleri takip etmeye devam etti. Temmuzda yeni maaşların belli olmasıyla bankalar da düğmeye bastı. Listeler güncellendi, emekli promosyonu arttı. Bazı bankalarda promosyon miktarı 24 bin TL'ye yükseltildi.

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GARANTİ BBVA BANKASI

GARANTİ BBVA BANKASI

Garanti BBVA Bankası tarafından açıklanan 2024 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde:

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Ve Kredi Bankası tarafından emekliler adına belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri ise şu şekilde:

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 9.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 13.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası tarafından 2024 yılı emekli promosyon ödemeleri şu şekilde açıklandı:

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

Denizbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri için güncel kampanya ise şu şekilde:

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

AKBANK

AKBANK

Akbank tarafından belirlenen 2024 emekli maaş promosyonları için güncel ödeme ücretleri şu şekilde:

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

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