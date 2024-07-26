Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkından yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31 zam oranına hak kazandı. Önceki yıllarda emekli maaşlarına refah payı da eklenirken bu yıl yalnızca en düşük emekli maaşı için düzenleme geldi. Hal böyle olunca emekliler de ek ödemeleri takip etmeye devam etti. Temmuzda yeni maaşların belli olmasıyla bankalar da düğmeye bastı. Listeler güncellendi, emekli promosyonu arttı. Bazı bankalarda promosyon miktarı 24 bin TL'ye yükseltildi.
Garanti BBVA Bankası tarafından açıklanan 2024 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Yapı Ve Kredi Bankası tarafından emekliler adına belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri ise şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 9.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 13.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
Ziraat Bankası tarafından 2024 yılı emekli promosyon ödemeleri şu şekilde açıklandı:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Denizbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri için güncel kampanya ise şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Akbank tarafından belirlenen 2024 emekli maaş promosyonları için güncel ödeme ücretleri şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL