Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı! Temmuz 2024’te o rakamlar sürpriz değil: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı tek tek açıkladı

Emekli zammı ve memur maaşı zammı için Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yapılacak artışta 2 aylık tablo ortaya çıktı. Bu yıl SSK’lısından Bağ-Kur’lusuna, memurundan memur emeklisine kadar herkes yüzde 49,25’lik zam almıştı. Hem emekli maaşı hem de memur maaşı için TÜİK kritik veriyi duyurdu, hesaplamalar başladı…
MYNET FİNANS / ÖZEL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşı için belirleyici olan enflasyon rakamlarından yılın ikinci verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. Yıllık olaraksa yüzde 67,57’ye yükseldi.
Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Bu doğrultuda iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2 aylık rakamları da netleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 2 aylık enflasyon rakamı yüzde 11,53 olarak kayıtlara geçti. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı yüzde 6,68 oldu. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak.
Nihai emekli maaşı zammı ve yeni memur maaşları 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.
Şubat ayı enflasyonu ile tablo böyleyken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, sayısı 15,2 milyona ulaşan emekliler ve 6 milyonu aşkın memur için merak edilen tüm detayları Mynet’e anlattı! İşte Emin Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları…
“Şu anda 2 aylık oran yüzde 11,53. Yasa koyucu hedef enflasyon üzerinden değerlendiriyor. Geçen sene de hedef enflasyon tutturuldu. 2024 için bu rakam yüzde 36 seviyesinden tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu yüzde 36 olursa 6 aylık enflasyonun yüzde 24 seviyesinde olması bekleniyor.