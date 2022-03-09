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Emekli olan herkes alabilir! 2500 TL fırsatı...

09.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank, Denizbank ve diğer bankaların promosyon miktarları araştırılıyor. İşte bankaların promosyon miktarlarına ilişkin haberin detayları…

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Son olarak ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekli aylığı bağlananlar hemen bankasına taahhüdünü verip promosyonunu alabilecek, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. 3 yıllık taahhütle verilen taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

3'ÜNCÜ ÖDEME 2023'TE

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için bankaların bazı kampanyaları…

EMEKLİYE PROMOSYON FIRSATI

AKBANK

AKBANK
31 Mart'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor. Emeklilere maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

DENİZBANK

DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

FİBABANKA

FİBABANKA
Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA
Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor. Emekli yakınını davet edenlere de gelen her bir kişi için 250 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını 31 Mart tarihine kadar taşıyıp ilk defa kart başvurusu yapanların tek seferde gerçekleştirecekleri 200 lira ve üzeri ilk harcamaya 100 lira bonus imkânı sunuyor.

HALKBANK

HALKBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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