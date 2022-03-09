Emekli olan herkes alabilir! 2500 TL fırsatı...

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Son olarak ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekli aylığı bağlananlar hemen bankasına taahhüdünü verip promosyonunu alabilecek, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. 3 yıllık taahhütle verilen taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

3'ÜNCÜ ÖDEME 2023'TE

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için bankaların bazı kampanyaları…