Emekli olmayı bekleyenler dikkat! 1 Ekim 2008'den sonra...

Pek çok kişi emeklilik için yaşı beklerken, pek çok kişi de yaşı doldurduğu halde prim gün sayısını dolduramadığından emekli olamıyor. Emeklilik sigorta başlangıç zamanına göre değişiyor. Engelli bireylerde ise emeklilik şartında engellilik oranına bakılıyor. 1 Ekim 2008’den sonra sigorta başlangıcı bulunan engelli bireyler için, engellilik oranına göre prim gün sayısını hesapladık. Detaylar haberimizde…

Engelliler emeklilikte yaşa takılır mı?

Engelli bireylerde emeklilik şartında diğer sigortalılarda olduğu gibi yaş şartına bakılmıyor. Bakılan şey bireyin engellilik oranı. Bu orana göre emeklilik koşulları da değişiyor. Engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar, yani 4/a'lılar, engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabidirler.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALI ENGELLİLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTI Emeklilik hesaplaması için sigorta başlangıç süresi önemlidir. Örneğin ilk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, SGK'dan alacakları sevk ile yetkili hastanelerden aldıkları sağlık raporları uyarınca çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli olurlar. Buna göre; sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı;

Yüzde 50 ila yüzde 59 arası sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3 bin 700 gün, Yüzde 40 ila yüzde 49 arası olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4 bin 100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.

Ancak 1 Ekim 2008 ila 1 Ocak 2015 arasında ilk kez sigortalı olan engelliler için kademeli geçiş ile belirlenen emeklilik koşulları söz konusu.