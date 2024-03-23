Emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların promosyon miktarları

Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak? En yüksek emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından emeklilerin konuyla ilgili araştırmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.



