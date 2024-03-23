Emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların promosyon miktarları

Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak? En yüksek emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından emeklilerin konuyla ilgili araştırmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.
NTV'nin haberine göre bankaların promosyon miktarları belli oldu.
Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihiyle ilgili bilgi verdi.
Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını (25 Mart) alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.
Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek.