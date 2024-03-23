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Emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların promosyon miktarları

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.03.2024 10:45
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Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarından emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarında güncelleme yapıldığını açıklayarak 8-12 bin TL aralığını duyurdu. Emeklilerin promosyon ödeme tarihleri de belli oldu. Şimdi ise gözler bankaların vereceği promosyon ödemesi tutarlarına çevrildi. Promosyon ödemeleri mart ayında başlayacak. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, promosyon ödemeleri ne zaman?

Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak? En yüksek emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından emeklilerin konuyla ilgili araştırmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.

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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE YENİ GELİŞME

NTV'nin haberine göre bankaların promosyon miktarları belli oldu.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını (25 Mart) alacağını duyurdu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERECEK?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERECEK?

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek.

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