FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası… Bankalar tek tek duyurdu!

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası… Bankalar tek tek duyurdu!

29.01.2025 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka promosyonu güncel tutarları her geçen gün değişiyor. Emekli maaşlarına 2025 yılı zam oranlarının yansımasının ardından bankalar da yeniden harekete geçti. Emekli promosyonlarında en yüksek rakam 24 bin liraya kadar ulaştı. Emekli maaşın da en düşük tutarın 14 bin 469 liraya yükselmesinin ardından bankaların promosyon ödeme tablosu da değişti. İşte ortaya çıkan 2025 yılı güncel promosyon tutarları…

Emekli maaşı promosyon ödemelerinde rakamlar değişti. Promosyon ödeme tablosunda bankaların ödediği en yüksek rakam 24 bin lirayı buldu. Bankaların emekli maaşlarını kendi bünyesine toplamak için yarışında son durum da ortaya çıktı. Emeklilere bankalar tarafından ödenen promosyon tutarı 25 bin liraya dayandı. En yüksek promosyonu 24 bin lira ile bir Vakıfbank vermeye başladı. 2025'in ilk 6 ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da bu oranda artırılarak 12.500 TL'den 14 bin 469 lira oldu.

Bankalar maaşını 3 yıllığına kendilerinden almalarını taahhüt eden emeklilere verdiği promosyonu 25 bin TL sınırına kadar yükseltti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, TEB, QNB Finansbank, İş Bankası ve Denizbank… İşte banka banka emekli maaşı promosyon ödemeleri güncel tutarları…

Emekli Promosyon Rekabeti Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Emekli promosyonları yeterli değil.
Bütün bankalar benzer promosyonlar sunuyor.
Promosyon ödemeleri için yasal düzenleme gerekli.
Hissenet

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK - 12 BİN TL

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK - 12 BİN TL

Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere özel 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Promosyon tutarları alınan maaşa göre, 8 bin ila 12 bin TL arasında değişiyor.

VAKIFBANK 24 BİN LİRAYA KADAR ÇIKARDI

VAKIFBANK 24 BİN LİRAYA KADAR ÇIKARDI

En yüksek promosyonu veren banka Vakıfbank. Kamu bankası promosyon tutarını ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye kadar çıkardı. Maaşlarını Vakıfbank'tan alan emeklilere 12 bin TL promosyon veriliyor. Ayrıca emeklilere VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişler için toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor.

YAPI KREDİ - 20 BİN TL

YAPI KREDİ - 20 BİN TL

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere ek koşul olmadan 20 bin TL'ye kadar nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Yapı Kredi'de maaşı 10 bin liraya kadar olanlara 11 bin 250 TL, maaşı 15 bin TL'ye kadar olanlara 15 bin TL, maaşı 20 bin liraya kadar olanlara 17 bin 500 TL, maaşı 20 bin ve üzerinde olanlara 20 bin lira promosyon veriliyor.

QNB FİNANSBANK - 15 BİN TL

QNB FİNANSBANK - 15 BİN TL

QNB Finansbank emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Promosyon tutarı maaşa göre 6 bin 250 TL ila 15 bin TL arasında değişiyor.

GARANTİ BANKASI - 15 BİN TL

GARANTİ BANKASI - 15 BİN TL

Garanti Bankası'nda da promosyon tutarı 15 bin liraya kadar çıkıyor. Garanti Bankası maaşı 10 bin liraya kadar olana 6 bin 250 TL, maaşı 15 bin TL'ye kadar olanlara 10 bin, maaşı 20 bin liraya kadar olanlara 12 bin 500, maaşı 20 bin ve üzerinde olanlara 15 bin lira promosyon veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Promosyon Halkbank VakıfBank Yapı Kredi Ziraat Bankası banka emekli ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

Otel yangını hakkında şaşırtıcı iddia! Günlerdir farklı biliniyordu

Otel yangını hakkında şaşırtıcı iddia! Günlerdir farklı biliniyordu

Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir'

Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir'

Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

Bitcoin'le ilgili şehir efsanesi geçek oluyor... Avrupa'da ilk olacak

Bitcoin'le ilgili şehir efsanesi geçek oluyor... Avrupa'da ilk olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.