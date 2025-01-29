Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası… Bankalar tek tek duyurdu!

Emekli maaşı promosyon ödemelerinde rakamlar değişti. Promosyon ödeme tablosunda bankaların ödediği en yüksek rakam 24 bin lirayı buldu. Bankaların emekli maaşlarını kendi bünyesine toplamak için yarışında son durum da ortaya çıktı. Emeklilere bankalar tarafından ödenen promosyon tutarı 25 bin liraya dayandı. En yüksek promosyonu 24 bin lira ile bir Vakıfbank vermeye başladı. 2025'in ilk 6 ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da bu oranda artırılarak 12.500 TL'den 14 bin 469 lira oldu.

Bankalar maaşını 3 yıllığına kendilerinden almalarını taahhüt eden emeklilere verdiği promosyonu 25 bin TL sınırına kadar yükseltti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, TEB, QNB Finansbank, İş Bankası ve Denizbank… İşte banka banka emekli maaşı promosyon ödemeleri güncel tutarları…