Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası… Bankalar tek tek duyurdu!

Emekli maaşı promosyon ödemelerinde rakamlar değişti. Promosyon ödeme tablosunda bankaların ödediği en yüksek rakam 24 bin lirayı buldu. Bankaların emekli maaşlarını kendi bünyesine toplamak için yarışında son durum da ortaya çıktı. Emeklilere bankalar tarafından ödenen promosyon tutarı 25 bin liraya dayandı. En yüksek promosyonu 24 bin lira ile bir Vakıfbank vermeye başladı. 2025'in ilk 6 ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da bu oranda artırılarak 12.500 TL'den 14 bin 469 lira oldu.
Bankalar maaşını 3 yıllığına kendilerinden almalarını taahhüt eden emeklilere verdiği promosyonu 25 bin TL sınırına kadar yükseltti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, TEB, QNB Finansbank, İş Bankası ve Denizbank… İşte banka banka emekli maaşı promosyon ödemeleri güncel tutarları…
Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere özel 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Promosyon tutarları alınan maaşa göre, 8 bin ila 12 bin TL arasında değişiyor.
En yüksek promosyonu veren banka Vakıfbank. Kamu bankası promosyon tutarını ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye kadar çıkardı. Maaşlarını Vakıfbank'tan alan emeklilere 12 bin TL promosyon veriliyor. Ayrıca emeklilere VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişler için toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor.
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere ek koşul olmadan 20 bin TL'ye kadar nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Yapı Kredi'de maaşı 10 bin liraya kadar olanlara 11 bin 250 TL, maaşı 15 bin TL'ye kadar olanlara 15 bin TL, maaşı 20 bin liraya kadar olanlara 17 bin 500 TL, maaşı 20 bin ve üzerinde olanlara 20 bin lira promosyon veriliyor.
QNB Finansbank emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Promosyon tutarı maaşa göre 6 bin 250 TL ila 15 bin TL arasında değişiyor.
Garanti Bankası'nda da promosyon tutarı 15 bin liraya kadar çıkıyor. Garanti Bankası maaşı 10 bin liraya kadar olana 6 bin 250 TL, maaşı 15 bin TL'ye kadar olanlara 10 bin, maaşı 20 bin liraya kadar olanlara 12 bin 500, maaşı 20 bin ve üzerinde olanlara 15 bin lira promosyon veriyor.
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