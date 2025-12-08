FİNANS

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve Vakıfbank'ın kampanyaları...

Bankaların promosyon yarışı, aralık ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Bazı bankalar promosyanın yanı sıra ek fırsatlar, kredi avantajları ve kart ayrıcalıkları sunuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Özel ve kamu bankalarının emekli maaş promosyonu tutarları değişkenlik gösteriyor. İşte, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyaları...

Cansu Akalp

Güncel emekli promosyonu kampanyaları, ek gelir elde etmek isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar yarışa girdi. Emekli promosyonu kampanyalarını 2025 Aralık ayı için yeniledi. Böylece en yüksek emekli maaş promosyonu tutarı, ek ödemelerle birlikte 31 bin TL'yi buldu.

Bu noktada en yüksek ödeme yapan bankaları merak eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ‘’En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar veriyor?’’ sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası yanı sıra Garanti BBVA, Akbank, ING, Denizbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi 2025 Aralık güncel emekli promosyonu tutarları...

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve Vakıfbank'ın kampanyaları... G1

Bankaların emekli promosyon kampanyaları Aralık ayı itibarıyla güncellendi. Kamu bankaları 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, özel bankalarda bu rakam 31.000 TL’ye ulaştı. İşte 2025 Aralık ayı banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

VAKIFBANK

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve Vakıfbank'ın kampanyaları... G2

VakıfBank, maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım sunuyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacak. Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.

HALKBANK

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve Vakıfbank'ın kampanyaları... G3

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.


Brüt maaş tutarı; 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır. SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

ZİRAAT BANKASI

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve Vakıfbank'ın kampanyaları... G4

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.

GARANTİ BBVA

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve Vakıfbank'ın kampanyaları... G5

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül veriliyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2025'tir.

