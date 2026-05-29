FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Parti üyesi emekli banka müdürü milletvekillerine seslendi: "Emekliye zam bizi yüzde 70'e götürür"

Amasya'da AK Parti'nin düzenlediği bayramlaşma programında partili bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek emeklilere zam istedi. Özel bir banka müdürü olarak görev yaparken emekli olduğunu belirtip kendi durumunun iyi olduğuna dikkat çeken 74 yaşındaki Mustafa Sildir, "Emekliye zam istiyorum. Gerçekten emekliye verilecek zam bizi yüzde 70'e götürür. Tayyip Erdoğan Başkanımızın emekliye bakması lazım. 17 milyon emekli demek seçimi yüzde 70 alıyoruz demektir" dedi.

AK Parti üyesi emekli banka müdürü milletvekillerine seslendi: "Emekliye zam bizi yüzde 70'e götürür"

Özel bir bankadan emekli olduğu için asgari ücret üzerinden emekli insanlara göre şartlarının iyi durumda bulunduğunu anlatıp yılbaşında emekliye sevindirecek oranda zam yapılması gerektiğinin altını çizen AK Parti Amasya il yönetim kurulu üyesi Sildir, "Tüm emeklilerin maaş ortalaması 23 bin TL" diyerek eğer emek maaşı artırılırsa AK Parti'nin oy oranının yüzde 70'leri göreceğini dile getirdi.

AK Parti üyesi emekli banka müdürü milletvekillerine seslendi: "Emekliye zam bizi yüzde 70 e götürür" 1

AK PARTİLİ VATANDAŞTAN EMEKLİYE ZAM TALEBİ! "BİZİ YÜZDE 70'E GÖTÜRÜR"

Sildir, "Tayyip Erdoğan Başkanımızın emekliye bakması lazım. 17 milyon emekli demek seçimi yüzde 70 alıyoruz demektir. Bana lira zam vermesin razıyım. Ama 20 bin TL maaş alan emeklimiz önemli. Tüm emeklilerin maaş ortalaması 23 bin TL. Bizim gibilere gerek yok. Ama maaşı 20 bin TL olan 3 milyon, 4 milyon kişi çoğunlukta. Temmuz demiyorum. Yılbaşı zammını iyi tutması lazım" diye konuştu.

Ana muhalefet partisi CHP'de son dönemlerde yaşananlara değinen 3 çocuk, 5 torun sahibi Sildir, "Ortalık karışık. Baksana herkes koltuk kapmaya uğraşıyor. Bizim yolumuz çok açık" şeklinde konuştu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

AK Parti üyesi emekli banka müdürü milletvekillerine seslendi: "Emekliye zam bizi yüzde 70 e götürür" 2

"MİLLETİMİZ BİR ELEŞTİRİ Mİ YAPIYOR. BUNU ALIP KABUL EDECEĞİZ"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve İl Başkanı Galip Uzun'un da katıldığı programda Türkiye'nin etrafında yaşanan siyasi belirsizlikler ve savaşların ekonomiye olumsuz yansımalarının olduğuna işaret eden AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise, "AK Parti milletiyle beraber. Milletimizin gözünün içine baka baka siyaset yapıyoruz.

AK Parti üyesi emekli banka müdürü milletvekillerine seslendi: "Emekliye zam bizi yüzde 70 e götürür" 3

"MİLLETİMİZİN İNANDIĞI KADROLAR YİNE AK KADROLARDIR"

Her şey toz pembe mi? Bunu dersek kendimizi kandırırız. Milletimiz bir eleştiri mi yapıyor. Bunu alıp kabul edeceğiz. Çünkü bu aziz ve asil millet bizi 25 yıldır iktidar yaptı. İnsanlar sorunlarını karşılık bulacağı için söylüyor. Milletimizin inandığı kadrolar yine AK kadrolardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uluslararası kuruluşlar savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardıUluslararası kuruluşlar savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldüFransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldü

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı ak parti maaş zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.