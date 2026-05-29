AK Parti üyesi emekli banka müdürü milletvekillerine seslendi: "Emekliye zam bizi yüzde 70'e götürür"

Özel bir bankadan emekli olduğu için asgari ücret üzerinden emekli insanlara göre şartlarının iyi durumda bulunduğunu anlatıp yılbaşında emekliye sevindirecek oranda zam yapılması gerektiğinin altını çizen AK Parti Amasya il yönetim kurulu üyesi Sildir, "Tüm emeklilerin maaş ortalaması 23 bin TL" diyerek eğer emek maaşı artırılırsa AK Parti'nin oy oranının yüzde 70'leri göreceğini dile getirdi.

AK PARTİLİ VATANDAŞTAN EMEKLİYE ZAM TALEBİ! "BİZİ YÜZDE 70'E GÖTÜRÜR"

Sildir, "Tayyip Erdoğan Başkanımızın emekliye bakması lazım. 17 milyon emekli demek seçimi yüzde 70 alıyoruz demektir. Bana lira zam vermesin razıyım. Ama 20 bin TL maaş alan emeklimiz önemli. Tüm emeklilerin maaş ortalaması 23 bin TL. Bizim gibilere gerek yok. Ama maaşı 20 bin TL olan 3 milyon, 4 milyon kişi çoğunlukta. Temmuz demiyorum. Yılbaşı zammını iyi tutması lazım" diye konuştu.

Ana muhalefet partisi CHP'de son dönemlerde yaşananlara değinen 3 çocuk, 5 torun sahibi Sildir, "Ortalık karışık. Baksana herkes koltuk kapmaya uğraşıyor. Bizim yolumuz çok açık" şeklinde konuştu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"MİLLETİMİZ BİR ELEŞTİRİ Mİ YAPIYOR. BUNU ALIP KABUL EDECEĞİZ"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve İl Başkanı Galip Uzun'un da katıldığı programda Türkiye'nin etrafında yaşanan siyasi belirsizlikler ve savaşların ekonomiye olumsuz yansımalarının olduğuna işaret eden AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise, "AK Parti milletiyle beraber. Milletimizin gözünün içine baka baka siyaset yapıyoruz.

"MİLLETİMİZİN İNANDIĞI KADROLAR YİNE AK KADROLARDIR"

Her şey toz pembe mi? Bunu dersek kendimizi kandırırız. Milletimiz bir eleştiri mi yapıyor. Bunu alıp kabul edeceğiz. Çünkü bu aziz ve asil millet bizi 25 yıldır iktidar yaptı. İnsanlar sorunlarını karşılık bulacağı için söylüyor. Milletimizin inandığı kadrolar yine AK kadrolardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır