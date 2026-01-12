Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası...

Emeklilerin takip ettiği zam oranları belirlendi sıra promosyonlara geldi. Emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor.
Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor. Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...
Yapı Kredi bankası emeklilere 15 bin lira promosyon veriyor. Ek üyeliklerle beraber verilen ek ödemelerinde hesaba katılmasıyla promosyon 30 bin liraya ulaşıyor.
ING Bankasında emeklilere 15 bin lira ana promosyon teklif ediliyor. yapılan ek ödemelerle promosyon teklifi 28 bin liraya çıkıyor.
QNB emeklilere 20 bin lira promosyon teklif ediyor. Ek ödeme ve tekliflerle toplam promosyon fiyatı 31 bin liraya ulaşıyor.
Halkbank emekli müşterilerin 12 bin lira promosyon teklif ediyor.
Vakıf Bank'ta ise 12 bin lira ana promosyon teklifine ek olarak yapılan anlaşmalarla promosyon teklifi 18 bin liraya ulaşıyor.
