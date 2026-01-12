Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası...

Emeklilerin takip ettiği zam oranları belirlendi sıra promosyonlara geldi. Emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor.

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor. Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...