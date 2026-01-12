FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. 2026 yılı için emekli zamları belirlendi. Zammın ardından gözler bankaların vereceği promosyonlara çevrildi. İşte banka banka verilen promosyonlar...

Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası...
Cansu Akalp

Emeklilerin takip ettiği zam oranları belirlendi sıra promosyonlara geldi. Emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor.

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor. Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

YAPI KREDİ

Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası... G1

Yapı Kredi bankası emeklilere 15 bin lira promosyon veriyor. Ek üyeliklerle beraber verilen ek ödemelerinde hesaba katılmasıyla promosyon 30 bin liraya ulaşıyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası... G2

ING Bankasında emeklilere 15 bin lira ana promosyon teklif ediliyor. yapılan ek ödemelerle promosyon teklifi 28 bin liraya çıkıyor.

QNB PROMOSYON TEKLİFİ

Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası... G3

QNB emeklilere 20 bin lira promosyon teklif ediyor. Ek ödeme ve tekliflerle toplam promosyon fiyatı 31 bin liraya ulaşıyor.

HALKBANK

Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası... G4

Halkbank emekli müşterilerin 12 bin lira promosyon teklif ediyor.

VAKIF BANK

Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? İşte Akbank, QNB Finansbank, ING ve Garanti Bankası... G5

Vakıf Bank'ta ise 12 bin lira ana promosyon teklifine ek olarak yapılan anlaşmalarla promosyon teklifi 18 bin liraya ulaşıyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Promosyon kredi emekli emekli zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.