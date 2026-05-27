2,5 saatlik Antalya-Alanya yolu 36 dakikaya inecek

Antalya-Alanya Otoyolu’nda çalışmalar hızlandı. Proje tamamlandığında 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek, yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nde yapım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini açıkladı. Antalya’nın turizm, tarım ve ticarette Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, yeni otoyolun bölgede artan ulaşım ihtiyacına cevap vereceğini söyledi.

Uraloğlu, projenin yalnızca şehirler arası ulaşımı değil, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğini de destekleyeceğini ifade ederek, otoyolun hizmete girmesiyle yerli ve yabancı turistlerin Alanya’ya daha kısa sürede ulaşabileceğini dile getirdi.

TRAFİK ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEDEN AKACAK

Mevcut Antalya-Alanya güzergâhında özellikle yoğun araç trafiği ve sinyalizasyon sistemleri nedeniyle zaman zaman ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, yeni otoyolla bu yükün önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Uraloğlu, projenin çevre illerden gelen araçlara da şehir merkezine girmeden transit geçiş imkânı sunacağını belirterek, “Antalya-Alanya Otoyolu ile bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifleteceğiz” dedi.

OTOYOLUN TOPLAM UZUNLUĞU 122 KİLOMETRE OLACAK

Antalya-Alanya Otoyolu, 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Otoyolun ana gövdesi her iki yönde üçer şeritli olacak.

Bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli şekilde planlandı. Güzergâh, Serik Kavşağı’ndan başlayacak ve Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda sona erecek.

GÜZERGÂHTA 7 KAVŞAK YER ALACAK

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı kavşakları olmak üzere toplam 7 kavşak bulunacak.

Bakan Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük yer aldığını aktardı.

TÜNEL VE VİYADÜKLERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 5 tünelin tamamında kazı, destekleme ve nihai beton imalatlarının devam ettiğini söyledi.

Viyadük çalışmalarının da sürdüğünü belirten Uraloğlu, 16 viyadüğün 14’ünde fore kazık, temel kazı, donatı ve beton imalatlarının yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında ayrıca 13 altgeçit, üstgeçit ve köprü ile 38 menfezde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ANTALYA-ALANYA ARASI 36 DAKİKAYA İNECEK

Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta yaklaşık 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirtti.

Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını kaydetti. Karbon salınımının ise yıllık 47 bin ton azalması bekleniyor.

AVRUPA SINIRINA UZANAN OTOYOL AĞINA BAĞLANACAK

Antalya-Alanya Otoyolu’nun ilerleyen yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla birlikte daha geniş bir ulaşım ağının parçası olacağını belirten Uraloğlu, hattın İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edileceğini söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

