Emekli promosyonunda kritik gün yarın! Elinizi çabuk tutun

Emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da kampanyalarını teker teker duyurudular. Banka promosyonları 10 bin liraya kadar dayandı. Bankaların emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Özel bankaların sunduğu kampanyalarda son gün yarın. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

SON GÜN YARIN

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.