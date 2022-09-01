Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Promosyon ödemeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa giderek rekabeti kızıştırdı. Emekli promosyon ödemeleri 7 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Hatta bazı bankalar ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye kadar tutarı çıkarıyor. Bankaların emekli promosyon kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sadece mevcut emeklilerin değil, yeni emeklilerin de faydalandığı promosyonlar için bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Öye yandan bankalardan emekli promosyonuyla ilgili yeni adım geldi. 31 Ağustos'a kadar tanınan başvuru süresi 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE İŞLEM YAPILABİLİYOR

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA SON GÜN

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Ancak bazı bankaların ise yaptıkları duyuru ile süreyi 30 Eylül'e kadar uzattığı öğrenildi.