Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Kasım ayıyla birlikte kamu ve özel bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor. Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor. Emekliler en yüksek promosyonu sunan bankayı araştırırken tutarlar maaş aralığına ve taahhüt süresine göre değişkenlik gösterebiliyor.