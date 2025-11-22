FİNANS

Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş promosyonunda. 2025 Kasım ayına girilmesiyle birlikte bankaların emekli maaş promosyonlarında rekabet yeniden kızıştı. Maaşını taşımayı düşünen emekliler için güncel promosyon miktarları araştırma konusu oldu. En yüksek maaş promosyonunu veren bankalar belli oldu. Peki bu ay en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte yanıtı...

Cansu Akalp

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Kasım ayıyla birlikte kamu ve özel bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor. Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor. Emekliler en yüksek promosyonu sunan bankayı araştırırken tutarlar maaş aralığına ve taahhüt süresine göre değişkenlik gösterebiliyor.

BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu! G1

Bankalar iki çeşit promosyon veriyor. Düz promosyon ve kredi ve kredi kartı kullanılması, fatura talimatı verilmesi gibi hallerde ek promosyonlar sunuyor.

BANKA BANKA PROMOSYONLAR

Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu! G2

Halkbank 12 bin lira

Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu! G3

Ziraat Bankası 12 bin lira

Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu! G4

Vakıfbank 12 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira

Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu! G5

TEB 12 bin lira, ek promosyonla 21 bin lira

Promosyon banka emekli
