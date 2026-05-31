Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Altın fiyatları jeopolitik riskler ve küresel ekonomiye dair gelişmeler çerçevesinde şekillenmeye devam ederken bir yandan da bayram sonrasına yönelik beklentiler merak ediliyor. Uzman isimden altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"BAYRAM SONRASI PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Haber Global canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerini önemsiyoruz. Özellikle finansal piyasalarda veri akışları oldukça bu hafta yoğun. Yılı yarıladık. Artık Haziran ayının ilk işlem gününe ve haftanın ilk işlem gününe yarın başlıyoruz ve Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi var cuma günü, bu taraf önemli olacak bizim için. Yine cuma günü Amerika'da işsizlik oranı var. Türkiye'de Perşembe günü işsizlik oranı açıklanacak. Bunlar önemli veriler olacak. Tabii ondan sonraki hafta da yine yoğun olacak. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararları açıklanacak ve özellikle bu savaş geriliminde merkez bankaları nasıl bir yol haritası belirleyecek? Fed başkanı yeni atanmıştı görevine, nasıl bir imtihan verecek? Bu tarafı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

"ANLAŞMAYA YAKIN BİR PİYASA KARŞIMIZDA DURMAYA DEVAM EDİYOR"

Özellikle yılın ilk yarısında piyasalarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması gördük. Mesela yıllık bazda altın, gümüş gibi endüstriyel metaller, değerli metaller Ocak ayında yıllık getirisinin %70'ini verdi. 6.150 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın Ocak ayının sonlarına doğru 8.157 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Gram gümüş tarafında yine 180 lira seviyesi görüldü. Tabii Mart ayı itibarıyla savaşın bir piyasalarda baskılanması oldu. Bu savaş gerilimiyle birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişler bütün metalleri baskıladı ve Mart ayında tarihi dip seviyeleri gördük. Şimdi mayıs ayını bitiriyoruz. Yine mayıs ayında barış geldi, ateşkes olacak, tekrar vuracağız söylemleriyle mayıs ayı bitti. Ve Temmuz ayına kadar da süre artık kazanmış oldular. Yine biz bayram tatilindeyken küresel piyasalarda Trump'ın söylemleri, İran tarafından gelen açıklamalar, savaş gerilimi burada önemliydi. Yine her iki taraftan bir anlaşma çıkmadı ama anlaşmaya yakın bir piyasa karşımızda durmaya devam ediyor. Biz bayramdan önce piyasalarda yükselişle haftayı tamamlamıştık. 4.538 dolar seviyesinde ons altın uluslararası piyasalarda kapanış yapmıştı. Gram altın da 6809 lira seviyesinden kapanış yapmıştı bayram öncesinde. Yine küresel piyasaların gözü kulağı Amerika İran geriliminde olurken yurt içi piyasalarda siyasi tartışmaların gölgesinde yeni bir haftaya başlamış olacağız.

"ANLAŞMA HABERİ GELİRSE..."

Tabii yine bir dalgalanma söz konusu olabilir yarından itibaren piyasalarda. Hem siyasi taraftaki gerilimler var hem Amerika'da Trump nasıl bir açıklama yapacak, bir ateşkes Temmuz ayına kadar sürecek mi, burayı takip etmeye devam edeceğiz. Yine Temmuz ayına kadar süre kazandılar. Ve bu Temmuz ayına kadar da ons altın tarafında 4400 - 4800 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın tarafında yine Haziran ayında 6.500 - 7.000 TL aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 7.000 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını, taban fiyat olarak da 7.000 TL seviyesinden bahsedebiliriz. Tamamen bu sorunun cevabı Trump'tan gelecek mesajlarda gizli olacaktır.

Yine küresel piyasalardaki savaş gerilimi petrol fiyatları üzerinde çok önemli bir etkiye neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Burada 94-99 dolar aralığını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir anlaşma haberi gelirse 80 dolar seviyesi ancak tekrar gerilimin tırmanması ve savaşın devam etmesiyle birlikte artık 120 dolar seviyesi kaçınılmaz olacaktır.

Yine belirsizliğin olacağı veya Temmuz ayına kadar hem Amerika'nın hem de İran'ın zaman kazanacağı bir dönem tekrar bizi bekliyor.

ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir uyarıda bulunduk; özellikle 2026 yılı manipülasyon yılı, yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Dolayısıyla Ocak ayında yaşanan ve sonrasında bugüne kadar gelen süreçte de piyasalardaki ciddi manipülasyon sürecini gördük. Bu sadece altın gümüş özelinde değil. Bütün yatırım araçlarında hiç kimse kazanamadı maalesef. Ne kripto para piyasasında ne borsalarda ne altın gümüş her tarafta bir tarafta yatırımcılar kıskaca alındı bu yılın ilk yarısında. Biz şöyle değerlendiriyoruz; orta ve uzun vadeli bir strateji belirlediğimiz için biz sürekli alım tarafında kararımızı tekrar yeniliyoruz. Yani burada açıkta kalmadan 2026 yıl toplama yılı, altın ve gümüş yılında toplama yılı.

Bu savaş bahanesiyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler, emtia piyasasının baskılanması bizim nazarımızda sürekli uzun vadeli bir stratejide alım fırsatı verdiğini düşünüyoruz ve uzun vadeli planda da sürekli alım yönünde kararımızı tekrar yenilemek isterim.

YIL SONUNDA ALTININ GÖRECEĞİ TAVAN FİYAT NE OLUR?

Ocak ayında yatırımcısına şöyle bir öngörüde bulunmuştuk; hani 2026 yılında pik seviyesi olarak gram altın TL fiyatında 10.000 TL seviyesi, ons altın tarafında 5880 dolar seviyesi. Şimdi Ocak ayında 8.157 TL gram tarafta, 5.600 dolar ons tarafta görüldü. Yani o yıllık getirisini ilk aydan %70'ini verdi. Şimdi kalan süreçte yine yükseliş yönlü beklentimi koruyorum. Neden? Birincisi; Rusya Ukrayna tarafında ve Amerika İran tarafında geçici de olsa bir anlaşma haberi tekrar beklediğimi söyleyebilirim. Dolar gram altına daha destek vermedi bugüne kadar. Doların da dahil olduğu bir süreç karşımızda olabilir. O yüzden gram altın TL fiyatında işte Temmuz, Ağustos aylarında tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerine yükselmeler, yılın son çeyreğinde tekrar beş haneli rakamlar olma olasılığı bizim gündemimizde. Bunu revize etmedik. Tekrar beklemeye devam ediyoruz. Olası düşüşlerde de yine 4400 dolar seviyesi burada güçlü bir destek konumunda. Bu ne anlama geliyor? Yatırımcısının eline nakit geçtikçe 2026 yılını bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir veya 2026 yılını bir toplama süreci olarak değerlendirebilir"

30 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.538 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.687 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.934 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 21.868 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 45.525 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı 111.038 TL seviyesinde.