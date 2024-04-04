EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 3 aylık fark sonrası maaş tablosu güncellendi: Muhammet Bayram'dan en düşük emekli maaşı için dikkat çeken sözler! 'Oransal zam' detayı...

Son dakika haberi... Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Bir önceki aylara göre enflasyonda seer bir düşüş gözlemlenirken aylık artış beklentiler dahilinde yüzde 3,16 olarak açıklandı. Böylece Temmuz zammı için 3 aylık veri de netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı 3 ay için yüzde 15,06 olarak kesinleşti. Refah payı hariç net emekli zammı içinse son 3 veri kaldı.

Seçim öncesi beklediği ek zammı alamayan emekli şimdi Temmuz maaş zammı hesabı yapmanın peşine düştü. Uzmanlar yeni enflasyon rakamı ile birlikte hem emekli maaşı zam oranı için tahminde bulundu hem de ‘en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorusuna dikkat çeken yanıt verdi.

EMEKLİ ZAMMINDA ORANSAL ZAM BEKLENTİSİ

Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın emekliler yılı olacağını ifade etmişti. Alım gücünü artırma yönünde mutlaka önlemler alınacaktır ancak emekliler fazla bir oransal zammı hak ediyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Bayram Mart ayı enflasyon rakamının açıklanması ile 6 aylık enflasyon rakamları için tahminlerin de şekillenmeye başladığını dile getirerek, “Yılın ilk 6 aylık enflasyon tahminimiz yüzde 25’ler civarındadır. Burada atılacak adımlar önemli, faizler artarak devam ediyor, sıkı para politikası sürüyor. Mevduat faizleri yüzde 60’lar seviyesine geldi. Sıkı para politikası devam ederse enflasyonun ilk 6 ayda yüzde 25’ler seviyesinde oluşmasını bekliyorum” diye konuştu.

EMEKLİYE ZAMDA TEMMUZ HESABI

“Emekli maaşı zammı Temmuz 2024’te yüzde 25 seviyelerinde artabilir” diyen Bayram, refah payı detayına vurgu yaptı. “Ben önemli ölçüde bir zam olacağını düşünüyorum. Refah payını şimdiden söylemek erken, oluşacak enflasyona göre bunu tekrardan değerlendirmek gerekiyor” yorumunda bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2024 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 döneminde 10.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı için de Bayram 16 milyon emeklinin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı. “Asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasında makas açıldı. En az bu seviyeye 17 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanan Bayram, “Bunu yaparken de en düşük emekli maaşı kök maaşlara sabitlenmeli ki bundan sonra yapılacak oransal zamdan emekliler faydalanabilsin, refah tüm kesimlere yayılabilsin” dedi.



