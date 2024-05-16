EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı! Bakan Işıkhan sinyali verdi: ‘Reform niteliğinde olacak…’

Son dakika haberi… Emekli maaşı zammı Temmuz ayında bir kez daha artacak. En düşük emekli maaşı için de düzenleme yeniden gündeme gelecek. Peki emekliye zam ne olacak? Refah payı gelecek mi? İşte milyonlar için yeni emekli maaşı tablosu…

MYNET ÖZEL

NİSAN AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıkladı. Nisan ayı enflasyon verisi ise yüzde 3,18 oldu. Yıllık bazda 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 olarak açıklandı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Memur emeklisi için Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak. Nisan enflasyonu sonrası memur enflasyon farkı dahil memur emekli zammı oranı 13,56 oldu.

Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon beklentisine göre ise SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,39 memur emeklisi zammı da yüzde 19,93 olacak. Nihai rakamda geriye sadece Mayıs ve Haziran enflasyonu olmak üzere 2 veri kaldı.

BAKAN IŞIKHAN’DAN TEMKİNLİ MESAJ

Emekli maaşı zammında rakamlar yüzde 25’i gösterse de en merak edilen konu son dönemde uygulanan emekliye refah payının ne kadar olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya, “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim” diye yanıt verdi.

Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi:

“Burada özellikle piyasa açısından emekli maaşları ve memur maaşları konuşulmaya başlandığı anda maalesef bazı kötü niyetli ve fırsatçı tüccarlar enflasyondan çok çok daha fazla artışı ürün fiyatlarına yansıtıyorlar. Bakan bey tarafından yapılan açıklamanın bu minvalde yapıldığını düşünüyorum.

6 AYLIK ENFLASYONDA TAHMİN

Biliyorsunuz 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘emekliler yılı’ ilan etti ve bugüne kadar özellikle emeklinin yanında olarak, enflasyon farkından çok daha fazla bir artışla yani refah payı artışıyla zam yapıldı. Şu anda yüzde 18,72’lik bir enflasyon ortaya çıktı. İki ayın enflasyonu da aylık yüzde 3 şeklinde gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 25 şeklinde gerçekleşecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Önceki dönemlerde 6 aylık enflasyona ve 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı artışı yapıldı ancak bu dönem sıkı bir para politikası uygulanıyor. Bununla birlikte emekliye refah payı artışında daha itidalli olunacaktır. Ancak ben mutlak surette emeklilere kısmi de olsa refah payı artışı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi son kararı devletimiz verecektir.

MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞMEYE TAKILDI

Bununla birlikte memur emeklilerin hak ettiği maaş zammı SSK ve Bağ-Kur emeklerine göre 5 puan daha düşük olacak. Bunun nedeni ise toplu sözleşme zammından kaynaklanan fark. Burada sene başında yüzde 15 sözleşme farkı vardı, Temmuzda ise yüzde 10 olacak. Bu hesaplamadan kaynaklı daha düşük bir tutar söz konusu. Ancak önceki dönemlerde memur emeklileri fazla alırken, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı artışı memur emekli maaş zammına eşitlenmişti. Bu dönemde memur emeklileri lehine bu eşitlememnin yapılacağını düşünüyorum.

EMEKLİYE ZAMDA HANGİ FORMÜL DEVREYE GİRECEK?

Bir diğer sorun, en düşük emekli maaşının kök maaşı eşitlenmesi durumu. Kök maaş en üst emekli maaşına eşitlenirse enflasyonla mücadele kapsamında da daha öngörülebilir bir politika olacaktır. Buna ilişkin bir düzenlemede reform niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ RAKAM

Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5, memur emeklisine 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi bekleniyor.

Tüm bunların yanında en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasına yükseltilebilme ihtimali konuşulanlar arasında yer alıyor. En düşük memur emekli taban aylıklarının 17.500 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.



