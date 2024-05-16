FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı! Bakan Işıkhan sinyali verdi: ‘Reform niteliğinde olacak…’

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı! Bakan Işıkhan sinyali verdi: ‘Reform niteliğinde olacak…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.05.2024 07:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli zammı Temmuz hesapları yapılırken 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Sırada 6 aylık enflasyon için Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri var. 16 milyon kişi emekli zammı düzenlemesinin detaylarını merak ederken, formüller de şekillenmeye başladı. Emekliye zam konusunda refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları sonrası yeni gelişmeyi Ekonomist Muhammet Bayram Mynet’e anlattı.

Son dakika haberi… Emekli maaşı zammı Temmuz ayında bir kez daha artacak. En düşük emekli maaşı için de düzenleme yeniden gündeme gelecek. Peki emekliye zam ne olacak? Refah payı gelecek mi? İşte milyonlar için yeni emekli maaşı tablosu…

MYNET ÖZEL

NİSAN AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıkladı. Nisan ayı enflasyon verisi ise yüzde 3,18 oldu. Yıllık bazda 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 olarak açıklandı.

TÜRK LİRASI (398)

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Memur emeklisi için Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak. Nisan enflasyonu sonrası memur enflasyon farkı dahil memur emekli zammı oranı 13,56 oldu.

Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon beklentisine göre ise SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,39 memur emeklisi zammı da yüzde 19,93 olacak. Nihai rakamda geriye sadece Mayıs ve Haziran enflasyonu olmak üzere 2 veri kaldı.

TÜRK LİRASI (380)

BAKAN IŞIKHAN’DAN TEMKİNLİ MESAJ

Emekli maaşı zammında rakamlar yüzde 25’i gösterse de en merak edilen konu son dönemde uygulanan emekliye refah payının ne kadar olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya, “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim” diye yanıt verdi.

Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi:

“Burada özellikle piyasa açısından emekli maaşları ve memur maaşları konuşulmaya başlandığı anda maalesef bazı kötü niyetli ve fırsatçı tüccarlar enflasyondan çok çok daha fazla artışı ürün fiyatlarına yansıtıyorlar. Bakan bey tarafından yapılan açıklamanın bu minvalde yapıldığını düşünüyorum.

iStock-1730658265

6 AYLIK ENFLASYONDA TAHMİN

Biliyorsunuz 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘emekliler yılı’ ilan etti ve bugüne kadar özellikle emeklinin yanında olarak, enflasyon farkından çok daha fazla bir artışla yani refah payı artışıyla zam yapıldı. Şu anda yüzde 18,72’lik bir enflasyon ortaya çıktı. İki ayın enflasyonu da aylık yüzde 3 şeklinde gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 25 şeklinde gerçekleşecek.

iStock-872965830

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Önceki dönemlerde 6 aylık enflasyona ve 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı artışı yapıldı ancak bu dönem sıkı bir para politikası uygulanıyor. Bununla birlikte emekliye refah payı artışında daha itidalli olunacaktır. Ancak ben mutlak surette emeklilere kısmi de olsa refah payı artışı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi son kararı devletimiz verecektir.

TÜRK LİRASI (337)

MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞMEYE TAKILDI

Bununla birlikte memur emeklilerin hak ettiği maaş zammı SSK ve Bağ-Kur emeklerine göre 5 puan daha düşük olacak. Bunun nedeni ise toplu sözleşme zammından kaynaklanan fark. Burada sene başında yüzde 15 sözleşme farkı vardı, Temmuzda ise yüzde 10 olacak. Bu hesaplamadan kaynaklı daha düşük bir tutar söz konusu. Ancak önceki dönemlerde memur emeklileri fazla alırken, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı artışı memur emekli maaş zammına eşitlenmişti. Bu dönemde memur emeklileri lehine bu eşitlememnin yapılacağını düşünüyorum.

TÜRK LİRASI (321)

EMEKLİYE ZAMDA HANGİ FORMÜL DEVREYE GİRECEK?

Bir diğer sorun, en düşük emekli maaşının kök maaşı eşitlenmesi durumu. Kök maaş en üst emekli maaşına eşitlenirse enflasyonla mücadele kapsamında da daha öngörülebilir bir politika olacaktır. Buna ilişkin bir düzenlemede reform niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum.”

TÜRK LİRASI (333)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ RAKAM

Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5, memur emeklisine 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi bekleniyor.

Tüm bunların yanında en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasına yükseltilebilme ihtimali konuşulanlar arasında yer alıyor. En düşük memur emekli taban aylıklarının 17.500 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.


Canlı Borsa

İŞTE EMEKLİ MAAŞI TABLOLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Fransa'ya karşı ayaklandılar! Ölü sayısı artıyor! TikTok yasaklanıyor, Macron asker gönderiyor

Fransa'ya karşı ayaklandılar! Ölü sayısı artıyor! TikTok yasaklanıyor, Macron asker gönderiyor

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

ABD enflasyon beklentilerin altında geldi!

ABD enflasyon beklentilerin altında geldi!

O kentte toplu ulaşıma zam! Tam ücret 20 TL oldu

O kentte toplu ulaşıma zam! Tam ücret 20 TL oldu

Fitch Türkiye raporunda Merkez Bankası ve yüzde 50 detayı!

Fitch Türkiye raporunda Merkez Bankası ve yüzde 50 detayı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.