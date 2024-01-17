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  4. Emekli zammı sonrası yaptığı 'taşra' yorumu olay oldu: "Her şey yarı yarıya, kira 500-600 TL" Nagehan Alçı şaştı kaldı, araya girdi

Emekli zammı sonrası yaptığı 'taşra' yorumu olay oldu: "Her şey yarı yarıya, kira 500-600 TL" Nagehan Alçı şaştı kaldı, araya girdi

17.01.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşına yüzde 5 ek zam gelirken, yüzde 42,60'lık zam oranı gündem oldu. Yapılan zam kararı sonrası Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu'nun canlı yayında yaptığı yorum ise çok konuşuldu. Taşrada yaşayanların durumunun çok daha farklı olduğunu savunan Hacıbektaşoğlu, "Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da 500-600 TL kira ödüyorsundur" ifadelerini kullandı. Hacıbektaşoğlu'nun bu yorumu sonrası araya giren Nagehan Alçı ise şaştı kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ilave zam yapıldı. Alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Kabine Toplantısı sonrası zam kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 emekli maaş zammının ilave artışla birlikte yüzde 42,60'a yükseltildiğini duyurdu. Emekli maaşlarına gelen ek zam bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Özellikle sosyal medyada emekli maaş zammıyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken; Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu’nun canlı yayında kullandığı ifadeler ise gündem oldu.

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"TAŞRADAYSAN HER ŞEY YARI FİYATINA"

"TAŞRADAYSAN HER ŞEY YARI FİYATINA"

Habertürk yayınına katılan Hacıbektaşoğlu, emekli maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zamla ilgili değerlendirmelerde bulunurken; "Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur" ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hangi pozisyondaki market, hangi pozisyondaki asgari ücretli, hangi pozisyondaki emekli için konuşuyoruz. Eğer siz bugün herhangi bir Anadolu şehrinde, bir Doğu veya Karadeniz'de, Erzurum'un İspir'inde oturuyor olsaydınız. Siz bu markete gittiğinizde alacağınız muhtemelen nohut, mercimek... Hepsi paketli değil de o bölgedeki üreticini getirdiği ve neredeyse yarı fiyatına satılan gıda ürünleri olacaktı."

"500-600 TL KİRA ÖDÜYORSUNUZDUR"

"500-600 TL KİRA ÖDÜYORSUNUZDUR"

"Onun için siz aynı zamanda o alışverişi yapıp evinize döndüğünüzde de muhtemelen kira ödemiyorsunuzdur. Muhtemelen kira ödüyor olsanız bile çok düşük ödüyorsunuzdur. 500-600 belki 700 TL kira ödüyorsunuzdur. Elektrik faturalarınız bölge itibariyle çok az geliyor olabilir..."

NAGEHAN ALÇI İNANAMADI ARAYA GİRDİ: 600 TL'YE KİRA KALDI MI?

NAGEHAN ALÇI İNANAMADI ARAYA GİRDİ: 600 TL'YE KİRA KALDI MI?

Bu sözler üzerine araya giren gazeteci Nagehan Alçı ise "500-600 TL'ye kira kaldı mı?" diye sordu.

BÖLGESEL MAAŞ ÖNERİSİ

BÖLGESEL MAAŞ ÖNERİSİ

Hacıbektaşoğlu'nun kullandığı ifadeler sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Hacıbektaşoğlu'nun yorumuna destek verirken bölgesel maaş düzenlemesinin olması gerektiğini savundu.

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ek zam emekli taşra
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