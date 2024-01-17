Emekli zammı sonrası yaptığı 'taşra' yorumu olay oldu: "Her şey yarı yarıya, kira 500-600 TL" Nagehan Alçı şaştı kaldı, araya girdi

Hacıbektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hangi pozisyondaki market, hangi pozisyondaki asgari ücretli, hangi pozisyondaki emekli için konuşuyoruz. Eğer siz bugün herhangi bir Anadolu şehrinde, bir Doğu veya Karadeniz'de, Erzurum'un İspir'inde oturuyor olsaydınız. Siz bu markete gittiğinizde alacağınız muhtemelen nohut, mercimek... Hepsi paketli değil de o bölgedeki üreticini getirdiği ve neredeyse yarı fiyatına satılan gıda ürünleri olacaktı."