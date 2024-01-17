Emekli zammı sonrası yaptığı 'taşra' yorumu olay oldu: "Her şey yarı yarıya, kira 500-600 TL" Nagehan Alçı şaştı kaldı, araya girdi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ilave zam yapıldı. Alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Kabine Toplantısı sonrası zam kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 emekli maaş zammının ilave artışla birlikte yüzde 42,60'a yükseltildiğini duyurdu. Emekli maaşlarına gelen ek zam bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Özellikle sosyal medyada emekli maaş zammıyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken; Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu’nun canlı yayında kullandığı ifadeler ise gündem oldu.
Habertürk yayınına katılan Hacıbektaşoğlu, emekli maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zamla ilgili değerlendirmelerde bulunurken; "Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur" ifadelerini kullandı.
Hacıbektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Hangi pozisyondaki market, hangi pozisyondaki asgari ücretli, hangi pozisyondaki emekli için konuşuyoruz. Eğer siz bugün herhangi bir Anadolu şehrinde, bir Doğu veya Karadeniz'de, Erzurum'un İspir'inde oturuyor olsaydınız. Siz bu markete gittiğinizde alacağınız muhtemelen nohut, mercimek... Hepsi paketli değil de o bölgedeki üreticini getirdiği ve neredeyse yarı fiyatına satılan gıda ürünleri olacaktı."
"Onun için siz aynı zamanda o alışverişi yapıp evinize döndüğünüzde de muhtemelen kira ödemiyorsunuzdur. Muhtemelen kira ödüyor olsanız bile çok düşük ödüyorsunuzdur. 500-600 belki 700 TL kira ödüyorsunuzdur. Elektrik faturalarınız bölge itibariyle çok az geliyor olabilir..."
Bu sözler üzerine araya giren gazeteci Nagehan Alçı ise "500-600 TL'ye kira kaldı mı?" diye sordu.
Hacıbektaşoğlu'nun kullandığı ifadeler sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Hacıbektaşoğlu'nun yorumuna destek verirken bölgesel maaş düzenlemesinin olması gerektiğini savundu.