EMEKLİ ZAMMI yüzde 45 mi olacak? Temmuz ayı hesaba katıldı, yüzde 8'lik ek zam masada... Ocak ayı bitmeden hesaplarda olabilir

Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda... SSK ve Bağ-Kur emeklisi nefesini tuttu refah payı için günleri sayarken öne çıkan zam oranı da belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayı bitmeden yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görebilir. Peki 2024 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisin ek zam yapılacak mı? Emekliye ek zam oranı ne kadar? İşte emekli zammında tüm detaylar...

