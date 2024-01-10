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EMEKLİ ZAMMI yüzde 45 mi olacak? Temmuz ayı hesaba katıldı, yüzde 8'lik ek zam masada... Ocak ayı bitmeden hesaplarda olabilir

10.01.2024 06:40 | Son Güncelleme:
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Emekli zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam için bekliyor. Memur zammı sonrası aradaki yüzde 11'lik farkın kapanması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, emekliye ilave zam oranının netleştiği iddia edildi. 2024 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisin ek zam yapılacak mı? soruları yanıt bulurken, 'Temmuz' detayı dikkat çekti. İşte emekliye ek zamdaki son gelişmeler ve tüm detaylar...

Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda... SSK ve Bağ-Kur emeklisi nefesini tuttu refah payı için günleri sayarken öne çıkan zam oranı da belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayı bitmeden yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görebilir. Peki 2024 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisin ek zam yapılacak mı? Emekliye ek zam oranı ne kadar? İşte emekli zammında tüm detaylar...

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EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 45 OLABİLİR

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 45 OLABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ek zam oranının netleştiği iddia ediliyor. Kulislerde öne çıkan ek zam oranı yüzde 45 oldu. Milyonlarca vatandaş Ocak ayı bitmeden yaklaşık yüzde 8'lik ilave artışa ulaşabilir.

YÜZDE 11,58'LİK FARK KAPANACAK MI?

YÜZDE 11,58'LİK FARK KAPANACAK MI?

Memurlar yüzde 49,25; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 37,57 oranında zam aldı. Milyonlar aradaki yüzde 11,68'lik farkın kapanmasını isterken, ekonomi yönetimi ise Merkez Bankası'nın tahminlerine dikkat çekmişti. İşte bu yüzden ek zam oranı yüzde 8 seviyesinde olabilir.

TEMMUZ AYI DETAYI HESAPTA

TEMMUZ AYI DETAYI HESAPTA

Tahminlere göre enflasyon Haziran ayında yüzde 24 seviyesine gerşleyecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24, Memurlar ise yüzde 18,6 zam alacak. Yani arada bu kez memurlar aleyhine yüzde 5,4'lük bir fark oluşacak.

YÜZDE 12 DEĞİL YÜZDE 8 OLACAK!

YÜZDE 12 DEĞİL YÜZDE 8 OLACAK!

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu farkı da hesaba katan ekonomi yönetimi Ocak ayında memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını eşitlemeyi düşünmüyor. Bu nedenle ek zammın yüzde 12 değil de yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için de kök maaş düzenlemesi gerekiyor. Hazırlanan rapor, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur emekli zammı ssk
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