Emekli zammında flaş gelişme! En düşük ücret 2.825 TL olabilir! İşte tüm detaylar…

Emekliler temmuz ayında yapılacak zammı hesaplayıp bayram ikramiyesini beklerken çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle emeklilerin ücret talepleri Türkiye Emekliler Derneği aracılığıyla gündeme geldi. En düşük emekli maaşının 2 bin 825 TL olabileceği konuşulmaya başlandı. İşte tüm detaylar…

Emekli maaşı 2 bin 825 TL mi olacak?

Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon oranının belli olacağı ve bu verilerin maaşına zam olarak yansıyacağı temmuz ayını beklemekteydi. Öte yandan kurban ikramiyesi de emeklilere temmuz ayında sağlanacak.

Bu esnada Türkiye Emekliler Derneği'nin 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle emekli maaşları için yaptığı talep gündem oldu.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin taleplerini iletti. Başkan Ergün en düşük emekli aylığının asgari ücret olan 2 bin 825 TL'ye çıkarılmasını talep etti.

30 Haziran Emekliler Günü olarak kutlandığını ifade eden Başkan Ergün, emekli vatandaşların maaşlarının artmasını istediğini dile getirdi.