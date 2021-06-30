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Emekli zammında flaş gelişme! En düşük ücret 2.825 TL olabilir! İşte tüm detaylar…

30.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Emekliler Derneği emeklilerin taleplerine 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle sessiz kalmadı. En düşük emekli aylığının 2 bin 825 TL olması talep edildi. Emekliler temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı ve kurban ikramiyesini beklerken Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan bu talep ile yüzleri bir kez daha güldü. İşte tüm detaylar…

Emekliler temmuz ayında yapılacak zammı hesaplayıp bayram ikramiyesini beklerken çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle emeklilerin ücret talepleri Türkiye Emekliler Derneği aracılığıyla gündeme geldi. En düşük emekli maaşının 2 bin 825 TL olabileceği konuşulmaya başlandı. İşte tüm detaylar…

Emekli maaşı 2 bin 825 TL mi olacak?

Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon oranının belli olacağı ve bu verilerin maaşına zam olarak yansıyacağı temmuz ayını beklemekteydi. Öte yandan kurban ikramiyesi de emeklilere temmuz ayında sağlanacak.
Bu esnada Türkiye Emekliler Derneği'nin 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle emekli maaşları için yaptığı talep gündem oldu.
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin taleplerini iletti. Başkan Ergün en düşük emekli aylığının asgari ücret olan 2 bin 825 TL'ye çıkarılmasını talep etti.
30 Haziran Emekliler Günü olarak kutlandığını ifade eden Başkan Ergün, emekli vatandaşların maaşlarının artmasını istediğini dile getirdi.
Başkan Ergün emekliler için ülkemizin kalkınıp büyümesinde alın teri olduğunu söyleyerek "Emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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