Emekli zammında hesapları değiştirecek ayrıntı! Net zam oranını verdi, en düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam ortaya çıktı!

Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zam için geri sayıma başladı. Seçim öncesi seyyanen zam umutlara suya düşen emekliler gözünü refah payına dikti. Ekonomist Muhammet Bayram emekli maaşında zam oranını ve en düşük emekli maaşı beklentisini paylaştı.
TV100 yayınına katılan Ekonomist Muhammet Bayram, "SSK vve Bağkur emeklileri enflasyon farkı kadarlık bir zam alıyorlar. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı alıyorlar. Burada kayıplar olacak sözleşme zammından kaynaklı" dedi.
Bayram şu ifadeleri kullandı:
"İlk 4 ayın enflasyonu yüzde 18.72, daha mayıs ve haziran enflasyonu açıklanmadı. Mayıs haziran aylarında yüzde 3'ler civarında enflasyon gelirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 civarında olacaktır. Tabii burada SSK ve Bağkur emeklileri ve diğer memur emeklileri, özellikle de en düşük emekli maaşı alanlar enflasyon karşısında ezilecekler."
"Sayın Cumhurbaşkanı da buna ilişkin olarak, 'Hassasiyetin farkındayız' açıklamasında bulunmuştu. O yüzden ben bu dönem de küçük bir refah payı artışı bekliyorum. Yüzde 5'lik bir artış öngörüyorum."
"Benim öngörüm yüzde 25'e bir 5 puan daha artışı yapılıp yüzde 30'luk civarında bir artış yapılacağı yönünde."
"Emekli maaşıyla kök ücret arasında bir farklılık var. Bu bir bilmece. Kök maaş üzerinden bir yüzde 25'lik artış yapılıyor."