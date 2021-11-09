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Emekliler dikkat: Bankalarda promosyon yarışı başladı! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

09.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok banka promosyon detaylarını paylaşmaya başladı. Önceki dönemlerde 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar yükseldi. Öte yandan promosyon vermek için bazı bankaların 3 yıl bekleme gibi bir sözleşmesi bulunuyor. Emekliler diledikleri bankayla görüşerek, istedikleri zaman kendi maaşlarını o bankaya taşıyabiliyorlar. İşte bankaların verdikleri promosyon miktarları...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yıl sonu banka promosyon kampanyaları başladı. Bankalar tek tek ne kadar promosyon vereceklerini açıklamaya devam ediyor. Bazı özel bankalar daha çok emekli müşterisi kazanabilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda. İşte bankaların verdiği promosyon miktarları...

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

TEB

TEB
Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

FİBABANKA

FİBABANKA
Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Yeni kampanya ile 31 Aralık’a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor. Buna göre, emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar geçerli.

AKBANK

AKBANK
Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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