Emekliler için 'Erdoğan sürpriz yapacak' iddiası! Asgari ücrette işçi tarafının masaya getireceği oran belli oldu... "Tayyip bey en az 5 puan artırır"

"ARADA YÜZDE 70'LİK BİR FARK VAR"

Küçük şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70'lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere sayın Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum."

