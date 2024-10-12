Emekliler için 'Erdoğan sürpriz yapacak' iddiası! Asgari ücrette işçi tarafının masaya getireceği oran belli oldu... "Tayyip bey en az 5 puan artırır"

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz yapacağı iddiası bir anda gündem oldu. Milyonlarca kişi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken herkes '2025 maaş zamları ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Ocak ayında yapılacak maaş zamları için işçi, memur ve emekli önemli bir iyileştirme beklerken, yeni yıla 3 ay kala zam tahminleri de gelmeye devam ediyor.
Son olarak özellikle emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sürpriz' yapabileceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin ise emeklilere olacağını iddia etti. Emeklilerin bir buçuk iki yıldır durumunun iyi olmadığını belirten Küçük "Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapacağını düşünüyorum." diye yazdı.
Emekliler arasında ekonomik durumunun kötülüğü nedeniyle, sandığa gitmeyenler ve muhalefete oy verenler olduğunu belirten Küçük, "AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi" ifadelerine yer verdi.
Küçük şu ifadeleri kullandı;
"Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70'lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere sayın Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum."
2025 emekli maaşı ve asgari ücret için yapılacak zam için "Tayyip beyin en az 5 puan ekleyeceğini düşünüyorum" dedi.
Öte yandan kulislerde SSK ve Bağ-Kur emekisinin en az yüzde 15 oranında bir zam yapılacağı öne çıkarken, memur ve memur emeklilerin ise ekstra bir iyileştirme olmadığı takdirde yüzde 10-11 civarında bir zam alması bekleniyor.