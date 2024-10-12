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Emekliler için 'Erdoğan sürpriz yapacak' iddiası! Asgari ücrette işçi tarafının masaya getireceği oran belli oldu... "Tayyip bey en az 5 puan artırır"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.10.2024 11:47
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Emekli maaşı ve asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sürpriz yapacağı iddia edildi. "Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi" diyen gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarında ekstra iyileştirme olacağını söyledi. Asgari ücrette işçi tarafının masaya getireceği oranın belli olduğu iddia edilirken; "Tayyip bey en az 5 puan artırır" açıklaması dikkat çekti.

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz yapacağı iddiası bir anda gündem oldu. Milyonlarca kişi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken herkes '2025 maaş zamları ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Ocak ayında yapılacak maaş zamları için işçi, memur ve emekli önemli bir iyileştirme beklerken, yeni yıla 3 ay kala zam tahminleri de gelmeye devam ediyor.

MAAŞ ZAMMINDA "ERDOĞAN SÜRPRİZ YAPABİLİR" İDDİASI

Son olarak özellikle emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sürpriz' yapabileceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.

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"ERDOĞAN'IN ASIL SÜRPRİZİ EMEKLİLERE"

"ERDOĞAN'IN ASIL SÜRPRİZİ EMEKLİLERE"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin ise emeklilere olacağını iddia etti. Emeklilerin bir buçuk iki yıldır durumunun iyi olmadığını belirten Küçük "Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapacağını düşünüyorum." diye yazdı.

"AK PARTİ BUNUN BEDELİNİ SEÇİMDE ÖDEDİ"

"AK PARTİ BUNUN BEDELİNİ SEÇİMDE ÖDEDİ"

Emekliler arasında ekonomik durumunun kötülüğü nedeniyle, sandığa gitmeyenler ve muhalefete oy verenler olduğunu belirten Küçük, "AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi" ifadelerine yer verdi.

"ARADA YÜZDE 70'LİK BİR FARK VAR"

"ARADA YÜZDE 70'LİK BİR FARK VAR"

Küçük şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70'lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere sayın Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum."

"TAYYİP BEY EN AZ 5 PUAN EKLER"

"TAYYİP BEY EN AZ 5 PUAN EKLER"

2025 emekli maaşı ve asgari ücret için yapılacak zam için "Tayyip beyin en az 5 puan ekleyeceğini düşünüyorum" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Öte yandan kulislerde SSK ve Bağ-Kur emekisinin en az yüzde 15 oranında bir zam yapılacağı öne çıkarken, memur ve memur emeklilerin ise ekstra bir iyileştirme olmadığı takdirde yüzde 10-11 civarında bir zam alması bekleniyor.

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asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan maaş emekli haber
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