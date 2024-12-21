Emekliler için formül masada: En düşük maaşları için düzenleme geliyor! Refah payı için net karar, aylıklar eşitleniyor mu?

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR MU?

En düşük emekli aylığının düzenlemesi için bütçe çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğü ifade ediliyor.

5 Aylık enflasyon farkında göre emekliler yüzde 14,57 oranında zammı hakketti. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 45-46 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16,25 ile 16,50 arasında olacağı hesaplandı.

