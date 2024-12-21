Emekliler için formül masada: En düşük maaşları için düzenleme geliyor! Refah payı için net karar, aylıklar eşitleniyor mu?

Yeni yıla artık sayılı gün kaldı. 2025'e günler kala emekliler de alacakları zam oranını merak ediyor. Emekli maaşı zammı ile önce kök maaşlar artacak ardından taban aylık düzenlemesi yapılacak. 16 milyon vatandaşı ilgilendiren emekli maaşının ocak ayında ne kadar artacağı merak ediyor.
İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre, emekli maaşı zammı 3 Ocak Cuma günü TÜİK'in enflasyonu açıklaması ile belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından kök maaşı 11 bin lira civarında olan ve sıfır zam riski taşıyan emekliler için düzenleme yapılacak.
En düşük emekli aylığının düzenlemesi için bütçe çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğü ifade ediliyor.
5 Aylık enflasyon farkında göre emekliler yüzde 14,57 oranında zammı hakketti. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 45-46 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16,25 ile 16,50 arasında olacağı hesaplandı.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,25-16,50 arasında bir zam alacağı tahmin edilirken; memur emeklilerinin yüzde 12'lik bir artışı hak edeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde SSK, Bağ-Kur emekli zammı, toplu sözleşme farkı nedeniyle memur emeklisinin zammından daha fazla olacak.
2024 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında yüzde 11,68'lik bir zam farkı oluşmuştu. Refah payı artışı ile zam oranları yüzde 49,25'e eşitlenmişti. 2025 yılında da benzer bir eşitlenmenin masaya gelmesi bekleniyor. Bu durumda, Emekli Sandığı emeklilerinin daha düşük olan zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi gündeme gelebilir.
Hedef enflasyonu tek haneye düşürmek olduğu için önceki dönemlerde gündeme gelen refah payı artışı, "Ücret artışı-Enflasyon artışı" döngüsüne yol açmamak için bu dönemde masaya gelmeyecek.
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