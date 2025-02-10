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Emekliler o zammı bekliyor! Masadaki formüller belli oldu, hesaplara yatacak... Tarih yaklaşıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 09:25
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Emekli maaş zammı, emekli promosyon ödemesi gibi kalemlerin ardından milyonların gözü kulağı emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Peki, geçen yıl 3 bin TL'ye yükselmiş olan emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Emekliler bir yandan bayram ikramiyesine yapılacak artışı hesaplamaya başlarken masadaki formüller de belli oldu. Peki, muhtemel rakamlar neler? İkramiyeler ne zaman ödenecek? Yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi? İşte detaylar...

Emekli maaşlarına yapılan artışın ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılacak artışı bekliyor. Peki, kulislerde konuşulan rakamlar ne? Bu konuda 6 aylık enflasyon ile yıllık enflasyon detayları öne çıkıyor. İşte o oranlara göre emeklilerin bayram ikramiyelerinde ortaya çıkması muhtemel rakamlar...

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Emekli bayram ikramiyesi için masada farklı formüller var.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

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Önümüzdeki haftalarda merak edilen rakam için karar verilmesi bekleniyor.

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İkramiyelerin hesaplara yatması beklenen tarihler de belli oldu.

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Hissenet

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

ATV Haber'de yer alan habere göre; Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Önümüzdeki haftalarda bir karar verilmesi de bekleniyor" dedi.

Emekli zammı, emekli promosyonu derken şimdi emekliler gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Bayram ikramiyesi geçen yıl yapılan yüzde 50'lik artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselmişti. Ramazan Bayramı yaklaştı, emekliler de ikramiyeye yapılacak olan artışı hesaplamaya başladı. İşte masadaki formüller...

Emekliler Ocak ayında 6 aylık enflasyon olan yüzde 15.75 oranında zam almıştı. Eğer bu oranda bir artış yapılırsa ikramiye 3 bin 472 liraya yükselecek.

Bununla ilgili olarak Faruk Erdem "Bunun yukarı doğru yuvarlandığı düşünülürse 3 bin 500 lira rakamı ortaya çıkmış oluyor. Toplamda da 7 bin lirayı bulabiliyor" dedi.

Bir diğer senaryo ise yıllık enflasyon üzerinden yapılması.

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