Emekliler o zammı bekliyor! Masadaki formüller belli oldu, hesaplara yatacak... Tarih yaklaşıyor

Emekli maaşlarına yapılan artışın ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılacak artışı bekliyor. Peki, kulislerde konuşulan rakamlar ne? Bu konuda 6 aylık enflasyon ile yıllık enflasyon detayları öne çıkıyor. İşte o oranlara göre emeklilerin bayram ikramiyelerinde ortaya çıkması muhtemel rakamlar...
Emekli bayram ikramiyesi için masada farklı formüller var.
Önümüzdeki haftalarda merak edilen rakam için karar verilmesi bekleniyor.
İkramiyelerin hesaplara yatması beklenen tarihler de belli oldu.
ATV Haber'de yer alan habere göre; Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Önümüzdeki haftalarda bir karar verilmesi de bekleniyor" dedi.
Emekli zammı, emekli promosyonu derken şimdi emekliler gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Bayram ikramiyesi geçen yıl yapılan yüzde 50'lik artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselmişti. Ramazan Bayramı yaklaştı, emekliler de ikramiyeye yapılacak olan artışı hesaplamaya başladı. İşte masadaki formüller...
Emekliler Ocak ayında 6 aylık enflasyon olan yüzde 15.75 oranında zam almıştı. Eğer bu oranda bir artış yapılırsa ikramiye 3 bin 472 liraya yükselecek.
Bununla ilgili olarak Faruk Erdem "Bunun yukarı doğru yuvarlandığı düşünülürse 3 bin 500 lira rakamı ortaya çıkmış oluyor. Toplamda da 7 bin lirayı bulabiliyor" dedi.
Bir diğer senaryo ise yıllık enflasyon üzerinden yapılması.
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