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Emekliler temmuzda maaş, ikramiye ve bir ödemeyle daha rahatlayacak! 1750 TL…

21.06.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler, temmuz ayında maaş zammı ve Kurban bayramı ikramiyesinin yanında 3 yılda bir bankalarından aldıkları promosyonlarla da rahatlayacak. Yeni emekli olan vatandaşlar da ilk maaşlarıyla beraber bu ek gelire kavuşabilecek.

Bankalar, bu konu ile ilgili yarış içinde olurken, 1750 TL’ye yükselen promosyon fırsatını emeklilerin beğenisine sunuyor. 2017’de emekliler için önemli bir ek gelir imkanı tanındı. Özel bankalar da kamu bankalarıyla beraber maaşını kendilerinden alan emekliler için de promosyon ödemeleri uygulamasını başlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu ve özel bankalarıyla bir sözleşmeye imza atarak, emeklilere 3 senede bir promosyon ödenmesinin yolunu açmış oldu. Bu şekilde emekliler ilk promosyonlarını 2017’de aldılar.

Emekliye promosyon fırsatı!

2017’den itibaren her emekli ve yeni emekli olan vatandaşların bankalardan promosyon alabiliyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 sene boyunca maaşını alma sözü taahhüt etmesi gerekiyor. Bu dönemde ilk promosyonu 2017’de alanlar, 2. promosyonlarını da geçen sene aldı. Ardından 2018’de promosyonu alanlar bu sene 2019’da alanlar da 2022 yılında ikinci promosyonlarını hesaplarında görecek.
Eni emekli olanlar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını da alacak. Bu zaman içerisinde promosyon miktarları da arttı. Promosyonun tek koşulu 3 sene maaş söz olurken bankalar kampanyalarla birbirleriyle yarıştı. Yapılan kampanyalarla promosyon miktarı 2 bin Türk lirasını bile bulurken yarış emeklilere yeni fırsatlar sağladı.
Şu an içerisinde maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 Türk lirası olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da yükseliyor. Bazı bankalar hiçbir ek şart aramadan, kimileri ise maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 Türk lirasına kadar çıkarttı.
Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması veya bazı koşullara uyulması durumunda promosyon tutarını yükseltiyor. Emeklilerin kampanyaların koşullarını detaylı bir şekilde okuyarak kararını vermesi gerekiyor. Bazı yüksek rakamlar dile getirilse de bunu almak için çok sayıda koşul bulunuyor. Bundan dolayı sözleşmeyi imzalamadan veya maaşınızı bankaya taşımadan evvel mutlaka koşulları iyice gözden geçirmek gerekiyor.

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 Türk lirası. AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 Türk lirası.
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