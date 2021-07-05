Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edecek. 23 Temmuz'da sona erecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi 19 Temmuz'da olacak.
Emeklilerin temmuz ayı gündeminde maaşlarına yapılacak zam oranı ve Kurban Bayramı ikramiyesi yer alıyor.
5 Temmuz Kabine Toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında, toplantı esnasında alınan kararları paylaştı.
Emeklilerin yüzünün temmuz ayında güleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce verileceğini bildirdi.
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