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Emeklilere ek gelir fırsatı! Yalnızca banka promosyonları ile gelir elde etmek mümkün

02.07.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler ve yeni emekli olanlar için ek gelir kaynağı olarak banka promosyonları ilk sırada yer alıyor. Hiç bir şey yapmadan para kazanmak ve gelir sağlamak isteyen emekli vatandaşların yapması gereken tek şey doğru banka seçimi ve imzalanması gereken bir sözleşme. Bu sayede her 3 yılda bir bankalardan alacakları promosyon ile gelir sağlayabilirler.

Yaklaşık 4 yıldır uygulanan banka promosyonları emekliler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Aynı zamanda bu gelirden yeni emekli olanlarda yararlanarak ilk maaşlarına bu geliri yansıtabiliyorlar. Bu ek gelirler için doğru bir banka seçimi ise ilk şartlar arasında. Devlet ve özel bankalardan her yılda bir aldıkları bu promosyon bedeli bazen 1.750 TL' ye kadar ulaşabiliyor.

Emeklilere ek gelir fırsatı!

Emekli olup, maaşı kesilmeden ek gelir sağlamak isteyen emeklilere müjde. Milyonlarca emekli için bir şans haline gelen banka promosyonları her üç yılda bir gelir kapısı haline geldi.

EMEKLİLER İÇİN EK GELİR KAPISI OLDU

EMEKLİLER İÇİN EK GELİR KAPISI OLDU
Bu banka promosyon uygulaması ise 2017 yılının Mart ayından bu yana devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hayata geçirilen bu uygulama özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı.

BANKALARA 3 YILLIK SÖZ VERMEK YETERLİ

BANKALARA 3 YILLIK SÖZ VERMEK YETERLİ
Her emekli gibi yeni emekli olan vatandaşlarda bu promosyon gelirinden faydalanabiliyorlar. Bu fırsattan yaralanmak isteyen emeklilerin tek yapması gereken ise aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşlarını alma sözünü vermesi yeterli olmaktadır.

3 YILDIR UYGULANIYOR

3 YILDIR UYGULANIYOR
Aynı zamanda yeni emekli olan vatandaşlar bankalar ile imzaladıkları sözleşme dahilinde ilk maaşları ile ek gelirlerini alabilmekteler. 2017 yılından bu yana uygulanan promosyon fiyatları ise her geçen gün artış gösterdi.

PROMOSYONLAR MAAŞ TUTARINA GÖRE BELİRLENİYOR

PROMOSYONLAR MAAŞ TUTARINA GÖRE BELİRLENİYOR
Maaş miktarına göre bankadan bankaya değişen promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
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emekli maaşı
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