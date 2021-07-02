Emeklilere ek gelir fırsatı! Yalnızca banka promosyonları ile gelir elde etmek mümkün

Yaklaşık 4 yıldır uygulanan banka promosyonları emekliler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Aynı zamanda bu gelirden yeni emekli olanlarda yararlanarak ilk maaşlarına bu geliri yansıtabiliyorlar. Bu ek gelirler için doğru bir banka seçimi ise ilk şartlar arasında. Devlet ve özel bankalardan her yılda bir aldıkları bu promosyon bedeli bazen 1.750 TL' ye kadar ulaşabiliyor.

Emeklilere ek gelir fırsatı!

Emekli olup, maaşı kesilmeden ek gelir sağlamak isteyen emeklilere müjde. Milyonlarca emekli için bir şans haline gelen banka promosyonları her üç yılda bir gelir kapısı haline geldi.

EMEKLİLER İÇİN EK GELİR KAPISI OLDU Bu banka promosyon uygulaması ise 2017 yılının Mart ayından bu yana devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hayata geçirilen bu uygulama özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı.

BANKALARA 3 YILLIK SÖZ VERMEK YETERLİ Her emekli gibi yeni emekli olan vatandaşlarda bu promosyon gelirinden faydalanabiliyorlar. Bu fırsattan yaralanmak isteyen emeklilerin tek yapması gereken ise aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşlarını alma sözünü vermesi yeterli olmaktadır.

3 YILDIR UYGULANIYOR Aynı zamanda yeni emekli olan vatandaşlar bankalar ile imzaladıkları sözleşme dahilinde ilk maaşları ile ek gelirlerini alabilmekteler. 2017 yılından bu yana uygulanan promosyon fiyatları ise her geçen gün artış gösterdi.