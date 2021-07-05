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Emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte emekli maaş zammı yüzdesi!

05.07.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilerin son dönemlerde en çok araştırdığı konular arasında temmuz ayı zammı ve bayram ikramiyesi yer alıyor. "Emeklilere ne kadar zam yapılacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmalar arasında emeklilerin maaşına yapılan zammı hatırlattı. İşte emekli maaş zammı yüzdesi!

Temmuz ayında emekliler hem bayram ikramiyesi hem de maaşına zam alacak. TÜİK tarafından bugün haziran ayı enflasyonu açıklandı ve maaşlara yapılacak zamlar belli oldu. Peki Emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte emekli maaş zammı yüzdesi!

Emekli maaş zammı ne kadar?

Gözler uzun süredir, haziran ayı enflasyonunu açıklayacak TÜİK'in üzerindeydi.
5 Temmuz 10.00 itibariyle haziran ayı enflasyonu açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmiş oldu.
Bugün (5 Temmuz) Kabine Toplantısı yapıldı. 3,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Açıklamalarında emeklilere müjde vermek istediğini söyleyen Erdoğan, açıklanan enflasyon verileri sonucunda emeklilerin maaşına yüzde 8,45 oranında zam yapıldığını hatırlattı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
Emeklilerin en çok araştırdığı diğer konu olan Kurban Bayramı ikramiyesinin ise bayramdan önce hesaplara yatacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylendi.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı
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