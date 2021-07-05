Emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte emekli maaş zammı yüzdesi!

Temmuz ayında emekliler hem bayram ikramiyesi hem de maaşına zam alacak. TÜİK tarafından bugün haziran ayı enflasyonu açıklandı ve maaşlara yapılacak zamlar belli oldu. Peki Emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte emekli maaş zammı yüzdesi!

Emekli maaş zammı ne kadar?

Gözler uzun süredir, haziran ayı enflasyonunu açıklayacak TÜİK'in üzerindeydi.

5 Temmuz 10.00 itibariyle haziran ayı enflasyonu açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmiş oldu.

Bugün (5 Temmuz) Kabine Toplantısı yapıldı. 3,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Açıklamalarında emeklilere müjde vermek istediğini söyleyen Erdoğan, açıklanan enflasyon verileri sonucunda emeklilerin maaşına yüzde 8,45 oranında zam yapıldığını hatırlattı.