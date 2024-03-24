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Emeklilere seyyanen zam müjdesi gelecek mi? Saatler kaldı, gözler Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı... SGK Uzmanı tek tek anlattı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.03.2024 07:44
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Seçime bir hafta kala emeklilerin heyecanlandıran açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı İstanbul mitingini işaret etti. Akbaşoğlu, emeklilere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın İstanbul'daki mitingini iyi dinleyin" dedi. SGK Uzmanı seyyanen zam, ikramiye, promosyon ve emeklilikte 2008 detayını tek tek anlattı.

Emeklilere seyyanen zam müjdesi gelir mi? Seçime son bir hafta kala AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarıyla seyyanen zam iddiaları yeniden kuvvetlendi. Akbaşoğlu, bugünkü mitinge göndermede bulunarak "Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi. SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise seyyanen zamda 5 bin TL rakamını beklemediğini söyledi. İşte detaylar...

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SGK Uzmanı İsmail Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın promosyon açıklamasına değinerek, "Promosyon dediğimiz şey şu, sizin bir maaşınız var bankada, Banka sizin kredibilitenize veya sizden ne kazancağınıza bağlı promosyon veriyor." dedi.

Sevinç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kamu sektöründe çok yaygındır. Memurlar filan da alır. Bankalar emeklilerin maaşı karşılığında promosyon veriyor. Bütçe dışında bu. Aylıkların yüzde 33'ü kamu bankalarında. Özel sektör de 5 bin ila 15 bin arası veriyor."

"36 ay bankada kalmanız gerekiyor. Eğer erken çıkarsanız aldığınız kısmı iade etmeniz gerekiyor. Banka değişikliklerinde bazen bloke konuluyor. Yeni emekliler de alacak."

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"Rekabet olabilir, rakamları biraz yukarı çekebilirler. 15 bin TL sınırını çok geçeceğini sanmıyorum."

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"Bütçe açısında çekinik davranılıyor. Bayram ikramiyeleri 3 bin TL oldu. Emeklilere ek zamda da küçük bir bantta hareket edildi. Beklenen seviyede değildi."

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Promosyon açıklama emekli erdoğan ikramiye müjde seyyanen zam
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