Emeklilere seyyanen zam müjdesi gelecek mi? Saatler kaldı, gözler Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı... SGK Uzmanı tek tek anlattı!

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın promosyon açıklamasına değinerek, "Promosyon dediğimiz şey şu, sizin bir maaşınız var bankada, Banka sizin kredibilitenize veya sizden ne kazancağınıza bağlı promosyon veriyor." dedi.