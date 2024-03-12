Emeklilere seyyanen zam için SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı açıklama: Anketleri işaret etti: "Her an..."

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN ANALİZİNİ ÇIKARDIM"

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı seçimini gelmeden önce detaylı analizini çıkardım. Seçimin kazanılmasında çok ince hesap var. Mesela EYT çıkarıldı. 2 milyonun üzerinde emekli var. İkincisi de en düşük maaş alanların maaşı 2022 yılında 3 bin 500 iken 5 bin 500’e çıkardılar, bunu da seçimden hemen önce 7 bin 500 liraya çıkardılar."

