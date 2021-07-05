Emeklilerin maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

"Emeklilerin maaşları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin yüzünü güldürecek haberi verdi. İşte ayrıntılar...
Emekli maaşı ne zaman yatacak?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan vatandaşların zor durumda kalmaması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjde vermek istediğini ifade ederek, emekli maaşının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını bildirdi.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Açıklamaların devamında Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyesinin de Kurban Bayramı'ndan önce verileceğini söyledi.
38 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPILACAK
12,7 milyon vatandaşa 12,3 milyar TL ikramiye olmak üzere toplamda 38 milyar TL ödeme yapılacağı duyuruldu.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Kurban Bayramı ikramiyesi bu yıl bin 100 TL olarak emeklilerin hesaplarına yatacak.
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