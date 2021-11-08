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Emeklilerin yüzü gülecek! 2 bin 250 TL'ye varan promosyon...

08.11.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım kampanyaları ile emeklilere sağlanacak olan promosyon tutarı 2 bin TL'yi gördü. Ayrıca ek faydalar ile kazanç tutarı 2 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar maaşa göre farklı miktarda ödeme sağlıyor. İşte merak edilenler...

Emeklilere sağlanan banka promosyon fırsatları devam ediyor. Aylığı bin 500 TL'den az olan kişilere en az 500 TL, bin 500 ile 2 bin 500 TL arasında olan kişilere 625 TL, 2 bin 500 TL'nin üzerinde olan kişilere ise 750 TL promosyon ödeniyor ve bu tutar, özel bankaların kampanyaları ile artış gösteriyor.

EMEKLİLERE FIRSAT 2.250 TL'YE KADAR ÖDEME!

Bazı bankalar ek koşul olmadan bazı bankalar ise maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor. Kasım kampanyaları ile emeklilere ödenen promosyon 2 bin TL'ye kadar yükseldi.
Ek faydalarla emekliler 2 bin 250 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. Bu kampanyaları haberimizde sizler için derledik...
AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşınızı taşımanız durumunda maaşa göre bin 200, bin 500, bin 750 TL veriyor.
BURGAN BANK: Burgan Bank, maaşa göre 500, 625, 750 TL ödeme sağlıyor.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, bin TL ödeme yapıyor.
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