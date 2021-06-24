FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilik hayali kuranlara müjde! Bu yöntemle erken emeklilik mümkün!

Emeklilik hayali kuranlara müjde! Bu yöntemle erken emeklilik mümkün!

24.06.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik hayali kuran pek çok kişi yaşı tamamladığı halde, prim gün sayısını tamamlamadığı takdirde emekli olamıyor. Toplu ödeme ile emekli olunup olunamayacağı ise en çok merak edilen sorulardan biri.

Çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi borçlarını yapılandırarak büyük bir fırsat yakaladı. Bağ-Kur’a bağlı olarak çalışan ve emekli olmak isteyenler de prim borçlanmasını yapılandırarak erken emekliliğin yollarını aradı. Erken emeklilik için en çok merak edilense toplu ödeme yaparak emekli olunup, olunmayacağı. Yanıtı haberimizde…

Toplu para ödeyenler emekli olunur mu?

Toplu para ödeyerek emekli olmaya yasalarımız izin vermemektedir. Çalışılmayan günleri toplu para ödeyerek emekli olamazsınız. Ancak borçlanma ile emekli olabilmek mümkün. Şöyle ki yurtdışında çalıştıysanız, yurtdışı borçlanması ile prim günlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kadınlar yurtdışında çalışmasa da yurtdışında bulundukları süreleri de yurtdışı borçlanmasından yararlanarak erken emekli olabilir. Bunun yanında erkekler askerlik borçlanması ile kadınlar ise doğum borçlanması ile eksik primlerini ödeyerek yaşlarını tamamladıklarına emeklilik fırsatından yararlanabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI:

ASKERLİK BORÇLANMASI:
Askerliğini sigortalı olmadan önce yapanlar için erken emeklilik şansı var. Bu kişiler askerlik günlerini borçlanarak, işe giriş tarihlerini o kadar gün geriye çekebiliyor. Bu durum onlara en az 1 yıl erken emeklilik sağlıyor. Eğer sigortadan sonra askerlik yapılmışsa bu durumda yine borçlanılarak eksik günler tamamlanabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI:

DOĞUM BORÇLANMASI:
Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuklarını borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Bu da 6 yıl çalışmalarına gerek olmadan primlerini tamamlamalarını sağlıyor. Örneğin bir kadın 58 yaşına gelmiş ancak primi 6 yıl eksik. Bu kadın üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl daha çalışmaya ve beklemeye gerek olmadan erken emekli olabiliyor.

YURTDIŞI BORÇLANMA:

YURTDIŞI BORÇLANMA:
Yurtdışında 18 yaşından sonra geçen çalışma sürelerini erkek sigortalılar borçlanarak yani satın alarak Türkiye'de emekli olabiliyor. Eğer Türkiye'de de sigortaları varsa bu durum daha da avantaj oluyor. Kadınlar ise yurt dışında 18 yaşından sonra geçen süreleri çalışmasalar da satın alabiliyor. Son yasal değişiklikle yurtdışı borçlanmalar Bağ-Kur kapsamına alındı.

BORÇLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

BORÇLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre şu süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Burada borçlanmaktan kasıt o günlerin parasını ödeyerek satın alma anlamı taşıyor. İşte o süreler:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Motorine ÖTV düzenlemesi

Motorine ÖTV düzenlemesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.