Emeklilik hayali kuranlara müjde! Bu yöntemle erken emeklilik mümkün!

Çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi borçlarını yapılandırarak büyük bir fırsat yakaladı. Bağ-Kur’a bağlı olarak çalışan ve emekli olmak isteyenler de prim borçlanmasını yapılandırarak erken emekliliğin yollarını aradı. Erken emeklilik için en çok merak edilense toplu ödeme yaparak emekli olunup, olunmayacağı. Yanıtı haberimizde…

Toplu para ödeyenler emekli olunur mu?

Toplu para ödeyerek emekli olmaya yasalarımız izin vermemektedir. Çalışılmayan günleri toplu para ödeyerek emekli olamazsınız. Ancak borçlanma ile emekli olabilmek mümkün. Şöyle ki yurtdışında çalıştıysanız, yurtdışı borçlanması ile prim günlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kadınlar yurtdışında çalışmasa da yurtdışında bulundukları süreleri de yurtdışı borçlanmasından yararlanarak erken emekli olabilir. Bunun yanında erkekler askerlik borçlanması ile kadınlar ise doğum borçlanması ile eksik primlerini ödeyerek yaşlarını tamamladıklarına emeklilik fırsatından yararlanabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI: Askerliğini sigortalı olmadan önce yapanlar için erken emeklilik şansı var. Bu kişiler askerlik günlerini borçlanarak, işe giriş tarihlerini o kadar gün geriye çekebiliyor. Bu durum onlara en az 1 yıl erken emeklilik sağlıyor. Eğer sigortadan sonra askerlik yapılmışsa bu durumda yine borçlanılarak eksik günler tamamlanabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI: Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuklarını borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Bu da 6 yıl çalışmalarına gerek olmadan primlerini tamamlamalarını sağlıyor. Örneğin bir kadın 58 yaşına gelmiş ancak primi 6 yıl eksik. Bu kadın üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl daha çalışmaya ve beklemeye gerek olmadan erken emekli olabiliyor.

YURTDIŞI BORÇLANMA: Yurtdışında 18 yaşından sonra geçen çalışma sürelerini erkek sigortalılar borçlanarak yani satın alarak Türkiye'de emekli olabiliyor. Eğer Türkiye'de de sigortaları varsa bu durum daha da avantaj oluyor. Kadınlar ise yurt dışında 18 yaşından sonra geçen süreleri çalışmasalar da satın alabiliyor. Son yasal değişiklikle yurtdışı borçlanmalar Bağ-Kur kapsamına alındı.