Emeklilikte 1260 gün detayı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik için adım adım formülü anlattı

Erken emeklilik detayları neler? Emekli olacak çok sayıda kişi haberleri takip ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri maddeler halinde sıraladı. Erdursun, EYT'de SSK'dan emekli olmanın daha avantajlı olduğunun altını çizerken 1260 gün detayına da dikkat çekti. Erdursun aynı zamanda şirket ortağı olanlar için de önemli uyarılar paylaştı. Erdursun, "Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz" değerlendirmesini yaptı.
"EYT'de SSK'dan emekli olmak Bağ-Kur'a göre daha avantajlıdır. Daha az günle emekli olur daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Eksik günlerinizi nasıl tamamlayabilirsiniz, isteğe bağlı sigorta primi ödeyecekseniz 1260 güne dikkat etmeniz gerekir.
"Son 2520 gün içinde hangi statüden (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı) daha fazla prim gününüz varsa o statüden emekli olursunuz."
"SSK'dan emekli olacağım diye çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenler sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşabilirler. Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz."
"28.02.2011 tarihine kadar şirket ortaklığınız varsa, ortak olduğunuz şirket dışında başka bir işyerinde çalışmalarınız olsa dahi bu günler Bağ-Kur'a geçer."
"1.10.2008 öncesi ortak olduğunuz şirkette öncelikle işçi olarak SSK'lı çalışmaya başlamanız var, daha sonra şirket ortağı olmuşsanız sorun yaşamazasınız aksi halde SSK günleriniz Bağ-Kur'a geçer."