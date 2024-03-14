Emeklilikte 1260 gün detayı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik için adım adım formülü anlattı

Erken emeklilik detayları neler? Emekli olacak çok sayıda kişi haberleri takip ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri maddeler halinde sıraladı. Erdursun, EYT'de SSK'dan emekli olmanın daha avantajlı olduğunun altını çizerken 1260 gün detayına da dikkat çekti. Erdursun aynı zamanda şirket ortağı olanlar için de önemli uyarılar paylaştı. Erdursun, "Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz" değerlendirmesini yaptı.



