Emeklilikte kazanç tablosu! Asgari ücrete zam gelmeden SGK’nın yolunu tutun: Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış

Emekli olabilmek için belli bir prim doldurmak, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık sigortalı süresini tamamlamak ve EYT yasası dışında kalanlar için ise belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Yaş ve yıl dışındaki prim şartı ise çalışarak ya da kendi işini yaparken ödeyerek tamamlanıyor.
Bunların dışında primi eksik olanlar için ise borçlanma imkanları var. Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2.160 gün satın alabiliyor.
BRÜT ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANIYOR
Erkekler ise askerde geçen günlerini borçlanarak satın alıp
primlerine ekleyebiliyor. Hatta eğer askerlik sigortadan önce ise işe giriş
tarihi satın alınan gün kadar geriye götürülüyor. Bu yöntemler çok sayıda
sigortalı EYT kapsamına girerek yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuştu.
Yurt dışında yaşayanlar ise yurt dışı borçlanma yaparak günlerini
artırabiliyor. Borçlanmalar yani prim satın almalar için ödenecek paranın
asgarisi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.
TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR
Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari
ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45
olarak uygulanıyor. 2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak
uygulanıyor. Buna göre bir aylık doğum ve askerlik borçlanması için 4.292 lira
ödenirken yurt dışı borçlanma için ise 6.036 TL ödeniyor. Borçlanmalarda ne
kadar güne ihtiyacınız varsa o kadar gün satın alınabiliyor. Borçlanma
miktarları geçerli brüt asgari ücrete göre belirlendiği için asgari ücret de
yapılan her artış borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılı için
geçerli olacak asgari ücret Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında
belli olacak.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplam 4
toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. Asgari ücret artışları genel olarak
enflasyona göre yapılıyor. Geçtiğimiz yıllardaki artışlara bakıldığında
artışların çoğunlukla enflasyonun üzerinde yapıldığı görülüyor. 2024 yılı için
ise masaya gelecek enflasyon rakamları tahmini olarak yıllık yüzde 65 oranında
6 aylık ise yüzde 38 civarında olacak. Buna göre asgari ücretin yüzde 40-50
arasında artması öngörülüyor. Asgari ücrete yapılacak bu artışlar borçlanma
maliyetlerini de yüzde 40- 50 oranında yukarı çekecek. Ancak bu masraftan
kurtulmanın yolu var.
50 BİN LİRADAN FAZLA ARTIŞ OLACAK
Emeklilik primine ihtiyacı olanlar eğer borçlanma
başvurularını Aralık ayının sonuna kadar yaparlarsa 2023 yılına ait asgari
ücrete göre ödemede bulunacaklar. Eğer başvuru Ocak ayına kalırsa bu kez
belirlenen yeni asgari ücrete göre rakam ortaya çıkacak. Yüzde 40-50 arısında
bir artış düşünüldüğünde 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın
üzerinde bir fazladan para ödeme durumu ortaya çıkacak.
Bugün aylık borçlanma miktarı 4.292 TL olarak uygulanıyor.
Eğer asgari ücret yüzde 40 artarsa bu rakam 6.009 TL'ye, yüzde 50 artış olursa
6.435 TL'ye yükselecek. Aylık fazladan ödenen para 2 bin lirayı geçmiş olacak.
1 yıllık borçlanan birisi Aralık ayında başvurursa 51.504 TL öderken, Ocakta
başvurduğunda yüzde 40 artışta 72.108 TL, yüzde 50 artışta ise 77.256 TL
ödeyecek.