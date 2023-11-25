Emeklilikte kazanç tablosu! Asgari ücrete zam gelmeden SGK’nın yolunu tutun: Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış

Emekli olabilmek için belli bir prim doldurmak, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık sigortalı süresini tamamlamak ve EYT yasası dışında kalanlar için ise belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Yaş ve yıl dışındaki prim şartı ise çalışarak ya da kendi işini yaparken ödeyerek tamamlanıyor.

Bunların dışında primi eksik olanlar için ise borçlanma imkanları var. Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2.160 gün satın alabiliyor.



