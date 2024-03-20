Emeklinin gözü kulağı zamda! Seçim öncesi AK Partili adayın sözleri emeklileri heyecanlandırdı: 'Cumhurbaşkanımız iyileştirme yapacak'

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam yetersiz kaldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, döviz kurlarındaki ve fiyatlardaki artış sonrası emeklilerin zam beklentileri de arttı. Seçim öncesi peş peşe seyyanen zam iddiaları gündemdeyken bir açıklama da AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan geldi. Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılacağını dile getirdi.

