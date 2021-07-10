Emeklinin yüzü ek ödemeyle de gülecek! 607 TL zam

Memura ve emeklilere yılda iki kere olmak üzere zam yapılıyor. Maaşların zamlı yattığı aylar ise ocak ve temmuz. Bu zam yapılırken, TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon verileri dikkate alınıyor. Temmuz ayını iple çeken emekliler, açıklanan zam haberinin ardından bu ay maaşlarını ek ödemeli alacak. Temmuz 2021 zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 126 ile 607 TL arasında artış olacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık 1626 TL, en yüksek ise 7 bin 791 TL oldu.