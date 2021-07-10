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Emeklinin yüzü ek ödemeyle de gülecek! 607 TL zam

10.07.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilerin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak zam haberindeydi. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından emeklilere yüzde 8.45 zam yapıldı. Yapılacak ek ödemeyle bu ay 126 ile 607 lira arasında maaşlarda artış olacak.

Memura ve emeklilere yılda iki kere olmak üzere zam yapılıyor. Maaşların zamlı yattığı aylar ise ocak ve temmuz. Bu zam yapılırken, TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon verileri dikkate alınıyor. Temmuz ayını iple çeken emekliler, açıklanan zam haberinin ardından bu ay maaşlarını ek ödemeli alacak. Temmuz 2021 zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 126 ile 607 TL arasında artış olacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık 1626 TL, en yüksek ise 7 bin 791 TL oldu.

Emekli maaşlarında 607 TL'ye varan zam gerçekleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 8.45 zam ile 607 TL’ye varan artış yaşandı.
En düşük emekli aylığı Bağ- Kur tarım emeklilerinde 1722 liradan 1867 liraya çıktı.
Esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1500 liradan 1626 liraya yükseldi.
En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 7 bin 184 liradan, 7 bin 791 liraya ulaştı. Bayram dolayısıyla bu ayki zamlı maaşlar erken ödenecek. Hem de emekliler bayram ikramiyesi alarak çifte kutlama yapacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri önümüzdeki hafta içerisinde yeni aylıklarını hesaplarında görecek.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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