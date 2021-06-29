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Emekliye 495 TL ek kazanç! Temmuz ayında yüzler gülecek...

29.06.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurlar, temmuz ayı içerisinde aile yardımını da zamlı almaya hazırlanıyor. Emeklilere de ödenmesi toplu sözleşmeye taşınıyor. Taleplerin hayata geçirilmesi durumunda 2 çocukluya aylık 495 Türk lirası ek gelir açılmış olacak.

Temmuz ayında memurların maaşı ve aile yardımı kazancı artacak. Her ay ödenen aile yardımı ödemelerine, maaşlar gibi yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan bölümü kadar fark yansımış olacak.

Emekliye 495 TL ek kazanç!

Yılın ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre; artış yüzde 6.39’u bulurken, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre; yüzde 7.67'ye yükselebilecek.
Eş yardımı ise 376,83 Türk lirasından 405,73 Türk lirasına, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 82,89 Türk lirasından 89,24 Türk lirasına, 6 yaş üstü için 41,45 Türk lirasından 44,62 Türk lirasına yükselecek.
6 yaş üstü 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan memur ise 459 Türk lirası yerine 494,94 Türk lirası aile yardımı alabilecek.
Memurlar açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile artışı beklerken, emekliler ise bu ödemeden faydalanmak istiyor.
Bunun için ise gözler ağustos ayı içerisinde yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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