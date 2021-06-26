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Emekliye 5 Temmuz'da zam! Tüm sorular yanıt buldu

26.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ikinci zammı için gözler 5 Temmuz tarihine çevrildi. Enflasyon rakamlarının 5 Temmuz tarihi itibarıyla açıklanmasının ardından emeklilere zam yapılacak. 2021 yılı başında emekli, memur, dul ve yetimlerin maaşlarına aralık ayı enflasyon rakamlarına göre zam yapılmıştı.

Yılın ikinci zammı beklenirken, tüm sorular da yanıt bulmaya başladı. 5 Temmuz itibarıyla açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam da netleşecek. Elde edilen bilgilere göre, emeklilerin, memurların, dul ve yetimlerin maaşlarındaki iyileştirme yüzleri güldürecek.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

5 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Yaklaşık 13 milyon kişi zam oranını merakla beklerken, geçtiğimiz ayki enflasyon rakamlarına göre az çok tahminler geldi.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu.
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıktı. Geriye sadece 1 veri kaldı.
Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Adeletsiz zam sistemi emekli ile çalışana seyyanen yapılmalı artık bu yüzde adaletsiz sistem son bulmalı bunu gören yokmu herkeze eşit yapılmalı demokrası ülkesi değülmiyiz yoksa 10 bin tl maaş alana yüzde 5 yaptığında 500 tl yansıyor 2 bin tl emekliye 100 tl yansıyor boyle boyle aradaki çember kat kat açıldı bunu görmüyormusunuz
Yeni zamla birlikte emekliler yeni Bir yazlık ve sıfır araç alırlar artık hükümet çıldırmış süper zam veriyor Allah razı olsun.harca harca bitmiyor
Böyle bi sistem olamaz kardeşim. Ne kadar adaletsiz bir sistem bu her geçen gün maaşlar eriyor, alım gücü düşüyor ama herşeye zam geliyor, tabii bunu 5 farklı yerden maaş alanlar bilemez... Hakkımızı helal etmiyoruz.. Acilen seyyanen zam yapılmalı...

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