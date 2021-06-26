Emekliye 5 Temmuz'da zam! Tüm sorular yanıt buldu

Yılın ikinci zammı beklenirken, tüm sorular da yanıt bulmaya başladı. 5 Temmuz itibarıyla açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam da netleşecek. Elde edilen bilgilere göre, emeklilerin, memurların, dul ve yetimlerin maaşlarındaki iyileştirme yüzleri güldürecek.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

5 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 13 milyon kişi zam oranını merakla beklerken, geçtiğimiz ayki enflasyon rakamlarına göre az çok tahminler geldi.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu.

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıktı. Geriye sadece 1 veri kaldı.